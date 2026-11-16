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انتخبت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيجدور ليبرمان رئيسا لها.

وقال الكنيست (البرلمان) على موقعه الإلكتروني إن ليبرمان انتُخب رئيسا للجنة الشئون الخارجية والأمن.

ولم تتوفر على الفور معلومة بشأن تفاصيل التصويت لانتخاب ليبرمان.

وليبرمان، وزير الدفاع الأسبق، أحد أعضاء "كتلة التغيير" المعارضة التي خاضت الانتخابات في أكتوبر الماضي.

وفور المصادقة على تعيينه، قال ليبرمان في تصريحات صحفية إنه سيباشر منذ عصر اليوم مناقشة مشروع قانون بشأن التجنيد.

وأضاف أن صياغة القانون تتطلب مروره بثلاث محطات رئيسية لضمان قبوله وتطبيقه.

وأوضح أن هذه المحطات هي الحصول على موافقة رئيس أركان الجيش، واجتياز اختبار الرقابة القضائية في محكمة العدل العليا، ونيل موافقة المرجعية الدينية للحريديم، الحاخام دوف لاندو.

وتابع أن الصيغة المرتقبة لن تكون "قانون تجنيد للجميع"، في إشارة إلى "تسوية متوازنة".

ويظهر تصريح ليبرمان مرونة يبدو أنها محاولة لاستقطاب الأحزاب الحريدية لدعم زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتدفع هذه الأحزاب نحو سن قانون يمنح الحريديم (اليهود المتشددين دينيا) من طلاب المعاهد الدينية إعفاءات من الخدمة العسكرية، وهو ما ترفضه أحزاب سياسية وقطاعات شعبية في إسرائيل.

سيرك سياسي

ومهاجما ليبرمان، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان: "لن أسمح لأفيجدور ليبرمان بتحويل لجنة الشئون الخارجية والأمن إلى سيرك سياسي أو أداة لمهاجمة الجيش والحكومة".

ولفت إلى أن منصبه يمنحه "صلاحية الموافقة على استدعاء ممثلي الجيش للمثول أمام اللجنة".

وأكمل: "لن أمنح هذه الموافقات إلا على أسس موضوعية ومهنية، وبعد إجراء استيضاح وتنسيق مسبقين".

"الكنيست الصغرى"

وتعد لجنة الخارجية والأمن من أهم اللجان البرلمانية، ويطلق عليها البعض "الكنيست الصغرى".

وتشرف اللجنة على المؤسستين الأمنية والعسكرية، والسياسة الخارجية، والأجهزة الاستخباراتية، بحسب الموقع الإلكتروني للكنيست.

ويشمل نطاق عملها كلا من وزارة الدفاع، والجيش، ووزارة الخارجية، وأجهزة الاستخبارات، مثل "الموساد" و"الشاباك".

كما تشارك اللجنة في مراجعة ميزانيات الدفاع، والمصادقة على اللوائح الطارئة، وصياغة التشريعات التي تؤثر على الأمن القومي.

وتجري في اللجنة نقاشات حول قضايا تتعلق بالتجنيد العسكري ووضع مجتمع "الحريديم" (اليهود المتشددين دينيا).

وتأمل المعارضة أن تتمكن، الثلاثاء، من انتخاب رئيس جديد للكنيست خلفا لأمير أوحانا من حزب "الليكود"، بزعامة رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو.

وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في 8 نوفمبر الجاري، زعيم "كتلة التغيير" المعارضة آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة.

وأمام آيزنكوت منذ تكليفه مهلة 28 يوما قابلة للتمديد 14 يوما إضافية، وفي حال فشله يُكلَّف عضو كنيست آخر بتشكيل حكومة.

ويرأس نتنياهو منذ أواخر 2022 حكومة من أقصى اليمين، توصف بالأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، التي أقيمت عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.