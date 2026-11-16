الصحة العالمية تحذر من مخاطر مقاومة الأدوية على الحياة

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، من أن زيادة مقاومة المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية تهدد بتحويل العمليات الجراحية الروتينية وعمليات الولادة إلى أمر يهدد الحياة ويعرض مستقبل الطب الحديث للخطر.

وقال الخبير في منظمة الصحة العالمية جون بيير نيمازي "مقاومة المضادات الحيوية منتشرة على نطاق واسع وتهدد مستقبل الطب الحديث، ولكننا نتحدث بشكل عام عن مقاومة مضادات الميكروبات، أو ما يُعرف بـ أيه إم أر" .

ويواجه مرضى السرطان وأصحاب الأمراض المزمنة أيضا مخاطر أكبر من العدوى الناتجة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطيرات التي لم تعد تستجيب للعلاجات المتاحة.

وحثت منظمة الصحة العالمية الدول على تكثيف الجهود للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات خلال أسبوع الوعي الذي ينطلق من 18 إلى 24 نوفمبر.

وقال نيمازي إن التقديرات أفادت بأن أكثر من مليون شخص توفوا كنتيجة مباشرة لمقاومة مضادات الميكروبات.

وأضاف أنه في حال استمرت الاتجاهات الحالية فإن النماذج تشير إلى أنها قد تتسبب في 39 مليون وفاة على مستوى العالم على مدار الـ25 عاما المقبلة.