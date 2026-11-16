الأمم المتحدة تعلن دعم أي جهود لنزع السلاح النووي في قمة أمريكا والصين وروسيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم أي جهود لنزع السلاح النووي قد تنبثق ‌عن القمة الثلاثية المقرر عقدها الأسبوع الجاري بين الصين وروسيا والولايات المتحدة، رغم عدم اليقين بشأن التوصل إلى مثل هذه النتيجة.

وأضاف جوتيريش في مانيلا، حيث يحضر قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) "إذا كان هناك برنامج لنزع السلاح ⁠النووي، فنحن مستعدون للمشاركة فيه بشكل كامل والمساهمة في إنجاحه"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "هذا ما نود أن نراه. لكن ليس من المؤكد بعد أننا سنصل إلى ذلك".

وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيثير مسألة الجهود الرامية إلى خفض الأسلحة النووية خلال قمة تعقد في 19 نوفمبر في الصين مع نظيريه الروسي والصيني فلاديمير بوتين ‌وشي ⁠جين بينج.

وتتضمن رحلة ترامب إلى آسيا، التي تستغرق أربعة أيام، زيارة غدا الثلاثاء إلى الفلبين، للقاء قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وحضور أول اجتماع له مع مجموعة "الرباعية" التي تضم قوى في منطقة ⁠المحيطين الهندي والهادي، وهي أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، في أول تجمع من هذا النوع منذ عامين.

ومن المقرر أن يجتمع بوتين وشي ⁠وترامب على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في مدينة شنتشن بجنوب الصين.

وتدعو الأمم المتحدة منذ أمد بعيد ⁠إلى نزع السلاح النووي، محذرة من أن التوتر الجيوسياسي المتصاعد والتنافس المتزايد بين القوى الكبرى أديا إلى تفاقم المخاطر النووية العالمية.