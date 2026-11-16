- بيرنهام: بريطانيا خسرت من بريكست أكثر مما كسبت

وجه رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام انتقادات حادة لاتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، معترفا بأن بريطانيا خسرت من مغادرة التكتل أكثر مما حققت من مكاسب، في موقف يعكس توجها حكوميا نحو إعادة صياغة العلاقات مع بروكسل، قبيل قمة بريطانية أوروبية مرتقبة الجمعة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن بيرنهام وصف اتفاق بريكست بأنه أشبه بـ"ملابس الإمبراطور الجديدة"، في إشارة إلى ما اعتبره غيابا للاعتراف بحقيقة إخفاقاته، بعدما فرض، بحسب تعبيره، عوائق غير ضرورية أمام الشركات التجارية، ولم يحقق الوعود التي رافقت شعار "استعادة السيطرة".

ومن المقرر أن يسعى رئيس الوزراء البريطاني خلال القمة المقبلة إلى إبرام اتفاقات جديدة مع الاتحاد الأوروبي تشمل قطاعات الغذاء والطاقة وتنقل الشباب، معربا عن ثقته بإمكانية التوصل إلى تفاهمات تحقق مكاسب متبادلة للطرفين.

وشدد بيرنهام على أن توجه حكومته لا يعني التراجع عن قرار الانفصال، وإنما تصحيح مسار تنفيذه وإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن أي اتفاق جديد يجب أن يحقق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين، وفق ما وصفه بـ"اختبار ماكيرفيلد".

في المقابل، سيجدد التزام حزب العمال بعدم إعادة بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي، أو استعادة حرية التنقل، تنفيذا للتعهدات الواردة في برنامجه الانتخابي لعام 2024.

وأثارت مساعي التقارب مع بروكسل انتقادات من أحزاب المعارضة؛ إذ اتهم حزب المحافظين حكومة العمال بمحاولة إعادة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي "من الباب الخلفي"، فيما حذر نائب زعيم الحزب أليكس بورغارت من تقديم أموال إضافية لبروكسل بدلا من معالجة التحديات الاقتصادية وتمويل الدفاع.

وتأتي القمة في أعقاب اتفاق مبدئي بين الجانبين لإزالة عمليات التفتيش على صادرات الأغذية والمنتجات الزراعية، إلى جانب بحث ترتيبات جديدة بشأن تجارة الانبعاثات الكربونية وبرنامج يتيح للشباب السفر والعمل بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وفيما دعا الديمقراطيون الليبراليون إلى العودة للسوق الأوروبية الموحدة وإقامة اتحاد جمركي، حذر حزب الإصلاح البريطاني من أن مواءمة القواعد التجارية مع التشريعات الأوروبية قد تقوض استقلالية السياسة التجارية البريطانية.

كما دعا حزب الخضر إلى العودة للاتحاد الجمركي، معتبرا أن العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي تظل الخيار الأفضل، بحسب "بي بي سي".