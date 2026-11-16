المصادقة على تعيين 9 نواب لرئيس الكنيست الإسرائيلي بينهم أحمد الطيبي

صادق الكنيست على تعيين تسعة نواب لرئيسه، من بينهم رئيس قائمة الكتلة المشتركة النائب أحمد الطيبي، ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، في إطار التفاهمات السياسية بشأن توزيع المناصب داخل هيئة رئاسة البرلمان.

وبحسب موقع «وطن» الفلسطيني، شملت قائمة نواب رئيس الكنيست كلًا من: إيتان غينزبورغ عن حزب «معًا» بقيادة نفتالي بينيت، وعوديد فورير عن حزب «إسرائيل بيتنا»، وأحمد الطيبي عن الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، ووليد طه عن القائمة العربية الموحدة، ويتسحاق بيندروس عن حزب «يهدوت هتوراه»، وليمور سون هار ميلخ عن حزب «عوتسما يهوديت»، وميخائيل ملكيئيلي عن حزب «شاس»، وبوعز بيسموت عن حزب «الليكود»، ويايا فينك عن حزب «الديمقراطيون».

وبذلك، تضم هيئة نواب رئيس الكنيست تسعة أعضاء يمثلون مختلف الكتل والأحزاب البرلمانية، من بينهم الطيبي ووليد طه اللذان يمثلان القائمتين العربيتين في الهيئة.

وتأتي هذه التعيينات في سياق تفاهمات بين كتل المعارضة بشأن توزيع المناصب البرلمانية وإعادة ترتيب موازين القوى داخل الكنيست، بما يشمل تمثيل الكتل العربية في هيئة رئاسة البرلمان.

ويشارك نواب رئيس الكنيست في إدارة جلسات الهيئة العامة، ويتولون رئاسة الجلسات بالتناوب أو عند غياب رئيس الكنيست، كما تضطلع هيئة الرئاسة بدور في تنظيم جدول أعمال البرلمان وإقرار إدراج المقترحات ومشاريع القوانين على جدول الجلسات.