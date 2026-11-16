رابطة الصحافة الأجنبية تدين اعتقال الاحتلال مصور بوكالة الصحافة الفرنسية في الضفة الغربية

أدانت رابطة الصحافة الأجنبية اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي المصور الصحفي بوكالة الصحافة الفرنسية، محمد عتيق، مطلع الأسبوع الجاري بالضفة الغربية بزعم صلته بحركة حماس الفلسطينية.

وأعربت الرابطة، في بيان، عن بالغ قلقها إزاء اعتقال إسرائيل لعتيق بدعوى صلته بجماعات إرهابية، في حين لم تقدم أدلة ولم تنسب إليه تهما واضحة، حيث أودعته بالسجن الانفرادي.

ودعت الرابطة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى "تقديم أدلة أو الإفراج عن عتيق فورا"، وطالبت بتوكيل محامٍ له، والسماح بزيارة عائلته أثناء اعتقاله، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

من جانبها، أعربت وكالة الصحافة الفرنسية عن بالغ قلقها إزاء اعتقال عتيق، وطالبت بتقديم أدلة تفسر احتجازه.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، باعتقال قوات الاحتلال عتيق، فجر أمس، عقب مداهمة منزله في بلدة برقين غرب جنين.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عتيق وفتشته، عقب دهم وتفتيش منزله.

وأكد نادي الأسير، في وقت سابق، أن استهداف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للسياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، والتي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة.

وأشار إلى أن الصحفيين المعتقلين يواجهون، إلى جانب ملاحقتهم على خلفية عملهم الصحفي، منظومة الانتهاكات ذاتها التي تطال الأسرى كل، والتي تشمل اعتداءات جسدية، وتعذيبا، وتنكِيلا، وحرمانا من الحقوق الأساسية، وظروف احتجاز قاسية، في انتهاك مستمر للضمانات التي كفلتها قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن عمليات الاغتيال والقتل الممنهج التي طالت أكثر من 260 صحفيا وصحفية في غزة.

وباعتقال عتيق، ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين منذ 7 أكتوبر عام 2023 وحتى اليوم إلى 38، بينهم 5 صحفيات.