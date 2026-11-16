التعليم تعلن مواصفات الورقة الامتحانية لمادة التربية الفنية للشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة التربية الفنية للصف الثالث الإعدداي، موضحة أن المادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع الكلي للطالب، ويتم توزيع الأسئلة فيها 70% أسئلة موضوعية (التعبير والتصميم والتذوق والأشغال الفنية) و30% اختيار من متعدد في الثقافة الفنية.
ويتم تقسيم الأسئلة كالتالي:
- السؤال الأول (إجباري): الثقافة الفنية (اختيار من متعدد)، سؤال ثقافي من درجتين، يشمل على أربع جزئيات كل جزئية نصف درجة، وتحتوي على التذكر والفهم والتطبيق.
- السؤال الثاني (إجباري): التعبير الفني يحتوي على قيم فنية مختلفة، من 3 درجات يراعي فيه اختيار العناصر، حركة ولون وترابط للعناصر، ملمس ومنظور، التكوين العام.
- السؤال الثالث (اختياري) التصميم الفني: سؤال فني من (2,5 درجة) يراعي فيه اختيار العناصر والمساحات وكتابة العبارات المطلوبة بخط زخرفي، الألوان والتكوين العام.
- السؤال الرابع (اختياري) التذوق الفني: سؤال فني من (2,5 درجة) يراعي فيه تنفيذ المطلوب بدقة.
- السؤال الخامس (اختياري): الأشغال الفنية: سؤال فني من (2,5 درجة) يراعي فيه الشكل الخارجي واختيار العناصر، التكوينات المترابطة والإخراج والتشطيب.