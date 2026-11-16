التعليم تعلن مواصفات الورقة الامتحانية لمادة التربية الفنية للشهادة الإعدادية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة التربية الفنية للصف الثالث الإعدداي، موضحة أن المادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع الكلي للطالب، ويتم توزيع الأسئلة فيها 70% أسئلة موضوعية (التعبير والتصميم والتذوق والأشغال الفنية) و30% اختيار من متعدد في الثقافة الفنية.

ويتم تقسيم الأسئلة كالتالي:

- السؤال الأول (إجباري): الثقافة الفنية (اختيار من متعدد)، سؤال ثقافي من درجتين، يشمل على أربع جزئيات كل جزئية نصف درجة، وتحتوي على التذكر والفهم والتطبيق.

- السؤال الثاني (إجباري): التعبير الفني يحتوي على قيم فنية مختلفة، من 3 درجات يراعي فيه اختيار العناصر، حركة ولون وترابط للعناصر، ملمس ومنظور، التكوين العام.

- السؤال الثالث (اختياري) التصميم الفني: سؤال فني من (2,5 درجة) يراعي فيه اختيار العناصر والمساحات وكتابة العبارات المطلوبة بخط زخرفي، الألوان والتكوين العام.

- السؤال الرابع (اختياري) التذوق الفني: سؤال فني من (2,5 درجة) يراعي فيه تنفيذ المطلوب بدقة.

- السؤال الخامس (اختياري): الأشغال الفنية: سؤال فني من (2,5 درجة) يراعي فيه الشكل الخارجي واختيار العناصر، التكوينات المترابطة والإخراج والتشطيب.