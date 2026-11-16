ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مذيع بإحدى القنوات الفضائية، لاتهامه بالاعتداء بالضرب على طفليه حتى الموت، بمنطقة الطالبية.

وبينت التحريات الأولية أن المتهم، البالغ من العمر 40 عامًا، يعمل مدربًا بإحدى صالات الألعاب الرياضية، دخل في خلاف مع طفليه، البالغين من العمر 7 و9 سنوات، قبل أن يعتدي عليهما بالضرب المبرح ما أسفر عن وفاتهما.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغًا بالعثور على طفلين متوفيين داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبدأت في فحص ملابسات الحادث.

وأسفرت التحريات عن تورط والدهما في ارتكاب الواقعة، حيث جرى ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على ملابسات الواقعة وبيان الدوافع وراء اتهام الأب بإنهاء حياة طفليه.