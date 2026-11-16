حماس: إقرار مزيد من الدول بحجم المأساة الإنسانية بغزة يؤكد فشل الاحتلال في التغطية على جرائمه

رحّبت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وإيطاليا بشأن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وما تضمّنه من تحذيرات واضحة بشأن خطورة الأوضاع المعيشية والإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني جراء استمرار حرب الإبادة والحصار وسياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الاثنين، إن إقرار مزيد من الدول بحجم المأساة الإنسانية في غزة يؤكد مجددًا فشل الاحتلال في التغطية على جرائمه وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف: «إن شعبنا الفلسطيني يتطلّع إلى ترجمة هذه المواقف إلى إجراءات عملية، وممارسة ضغوط سياسية وقانونية حقيقية تُلزم الاحتلال بفتح المعابر فورًا، وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، ووقف سياسات العقاب الجماعي والاستهداف الممنهج للمدنيين، واتخاذ خطوات كفيلة بمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم ضد الإنسانية».

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات والإمدادات الإغاثية، في وقت تتعرض فيه مخيمات النزوح لظروف قاسية بفعل الأمطار الغزيرة والرياح، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية مع اقتراب فصل الشتاء، ولا سيما في ظل بقاء نحو 150 ألف خيمة ومستلزمات حيوية أخرى عالقة عند حدود القطاع.

وفي تحرك دولي جديد، طالب وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا، الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح الفوري والسريع، ومن دون عوائق، بوصول المنظمات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، محذرين من خطورة الأوضاع الميدانية التي يعيشها السكان.

وقال الوزراء، في بيان مشترك، إن نحو 150 ألف خيمة وإمدادات أساسية أخرى لا تزال محتجزة عند حدود القطاع، رغم الحاجة الملحة إليها، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واتساع معاناة النازحين، داعين إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق غزة بصورة عاجلة ودون قيود.

وشدد البيان على ضرورة تنفيذ الخطة الشاملة المتعلقة بالقطاع، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار والالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، بما يضمن وصول المساعدات إلى السكان المحتاجين دون تمييز أو تعطيل.

وتأتي هذه المطالبات الدولية في أعقاب موجة من الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي ضربت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وتسببت في غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغياب وسائل الحماية من الظروف الجوية.

وأفادت مصادر الدفاع المدني الفلسطيني والمستشفيات في القطاع بمقتل خمسة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، جراء تداعيات الأحوال الجوية، في مشهد يعكس حجم المخاطر التي تواجه العائلات النازحة التي تضطر إلى الاحتماء بخيام مهترئة ومتهالكة، لا توفر الحد الأدنى من الحماية أمام الأمطار والرياح.

وتتضاعف خطورة المنخفضات الجوية في غزة بفعل الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية، إذ تشير التقديرات الواردة في تقرير الجزيرة إلى تضرر نحو 90% من البنية التحتية المدنية، بما يشمل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، الأمر الذي يجعل التجمعات السكنية ومناطق النزوح أكثر عرضة للغرق والفيضانات.