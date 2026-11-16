القابضة للمياه تعتمد تشكيل مجالس إدارات شركاتها التابعة لمدة 3 سنوات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- الشيمي يطالب شركات مياه الشرب بتكثيف المتابعة الميدانية لرفع جودة الخدمات



اعتمدت الجمعيات العامة للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تعيين مجالس إداراتها، بما يشمل الرؤساء والأعضاء، لمدة 3 سنوات اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ الانعقاد.

جاء ذلك خلال اجتماعات عقدتها الشركة القابضة برئاسة المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تنفيذا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد الشيمي، في بيان للشركة، أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل لتطوير الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل والصيانة، مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتحقيق التكامل بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة لبلوغ المستهدفات الاستراتيجية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار الشيمي إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات، وسرعة التعامل مع ملاحظاته وتوصياته لضمان الحفاظ على المال العام، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ورفع كفاءة إدارة مرافق القطاع وتشغيلها.

وأكد الشيمي أن مجالس إدارات الشركات التابعة تتحمل مسئولية مباشرة عن تنفيذ خطط التطوير وتحسين مؤشرات الأداء، موجها بتكثيف المتابعة الميدانية والاهتمام بجودة الخدمات وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.