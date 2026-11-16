انطلاق المؤتمر العربي للتسامح والسلام بمقر الجامعة العربية

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في إدارة الثقافة وحوار الحضارات، المؤتمر العربي للتسامح والسلام، بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة.

وافتتح أعمال المؤتمر السفير محمد بن دعيج آل خليفة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، الدكتور أحمد بن محمد الجروان - رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.

وشهد المؤتمر إطلاق الإعلان العربي للتسامح والسلام، الذي تم اعتماده بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 9301 الصادر عن الدورة العادية (166) بشأن الإعلان العربي للتسامح والسلام، والذي ينص على "اعتماد الإعلان العربي للتسامح والسلام وحث الدول الأعضاء على تنفيذ مضامينه وتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة الثقافة وحوار الحضارات)".

وتنظم الأمانة العامة جلسة رفيعة المستوى لإلقاء الضوء على أهم مضامين الإعلان وسبل تعزيز التسامح والتفاهم من أجل تحقيق السلام المستدام.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بالتزامن مع اليوم الدولي للتسامح الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 95/51 ، والذي حدد يوم 16 نوفمبر من كل عام للاحتفاء باليوم الدولي للتسامح، وبهذه المناسبة، تؤكد جامعة الدول العربية على ضرورة ترسيخ أسس التسامح والحوار، وبناء جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتكريس احترام التنوع بوصفه مصدرًا للثراء الإنساني، لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ أواصر السلم والأمن المجتمعي.