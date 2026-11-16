مصابان برصاص الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال غزة

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أصيب اليوم الاثنين، مواطنان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي، بوصول إصابتين بجروح متفاوتة برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مع استمرار خروقاتها لاتفاق وقف النار في أرجاء متفرقة من القطاع.

وأفاد مصدر طبي في مجمع الشفاء باستشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال المتمركزة قرب الخط الاصفر في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وفي السياق أفاد مصدر محلي بإصابة ثلاثة مواطنين أحدهم طفل برصاص قوات الاحتلال، داخل مدرسة القدس في منطقة بئر 19 جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، قصفها المدفعي وإطلاق النار من آلياتها العسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة مناطق شرقي وغربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وشرقي مدينة غزة ومخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة في المناطق الشمالية الشرقية والشرقية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق شرقي المدينة وغربها. كما جددت الدبابات إطلاق النار بكثافة شرقي خان يونس، في عدة هجمات متفرقة.

وفي وسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمالي مخيم البريج وشرقي مخيم المغازي، فيما أطلقت الآليات العسكرية نيرانها بكثافة باتجاه منازل المواطنين شرقي حي التفاح، شرقي مدينة غزة.

ويأتي ذلك استمرارًا لخروقات قوات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ استشهد أمس الأحد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، جراء استهدافات وقصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.