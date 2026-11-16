أكد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أهمية التعاون المالي والمصرفي باعتباره أحد المحاور الرئيسية للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، موضحا التعاون القائم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني.

جاء ذلك خلال برنامج المنتدى الثاني للاستثمار الصيني المصري بمشاركة كبار المسئولين الحكوميين وممثلي مجتمع الأعمال، ويتضمن المنتدى جلسات نقاشية متخصصة حول آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتوطين الصناعة وتطوير سلاسل الإمداد والخدمات الداعمة للاستثمارات الصناعية الصينية في مصر، فضلا عن الفرصة لعقد اجتماعات ثنائية بين الشركات المشاركة لبحث فرص التعاون والشراكات المستقبلية.

وقال عيسى إن اتفاقية مبادلة العملات بين الجانبين ارتفعت قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني بما يعزز التعاون النقدي والمالي ويفتح آفاقا أوسع لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى إصدار مصر لسندات الباندا في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، موضحا تطلع الحكومة لزيادة هذه الإصدارات مستقبلاً وتعزيز حضور مصر في سوق المال الصينية وتنويع مصادر التمويل الخارجي.

وأضاف أن مصر تعمل على تعظيم الاستفادة من عضويتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وتوسيع التعاون معه في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة والطاقة.

وأكد عيسى حرص الحكومة المصرية على التواصل المباشر مع المستثمرين والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم وتوفير الدعم والتنسيق اللازمين لتنفيذ مشروعاتهم، معربا عن أمله في أن يسهم منتدى الاستثمار في الانتقال من استعراض الفرص إلى بلورة مشروعات محددة وشراكات عملية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.