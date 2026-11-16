متحدث الخارجية الإيرانية ينفي التخطيط لاغتيال مسئولين أمريكيين ويتهم إسرائيل بشن حملة تضليل

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاتهامات الموجهة إلى طهران بالتخطيط لاغتيال مسئولين أمريكيين، متهماً إسرائيل بالوقوف وراء حملة تضليل إعلامي تستهدف إثارة الخوف لدى الرأي العام الأمريكي والأوروبي، وتهيئة الأجواء لمزيد من التصعيد العسكري ضد إيران.

وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية إن بقائي اعتبر، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» اليوم الاثنين، أن الاتهامات التي تصور إيران باعتبارها تهديداً للمسؤولين الغربيين والمواطنين العاديين تأتي ضمن حملة إعلامية منسقة تقودها إسرائيل، بهدف التأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأشار بقائي إلى أن هذه الحملة تستهدف تصوير إيران ليس فقط باعتبارها تهديداً للحكومات الغربية، وإنما خطراً على حياة المواطنين اليومية، مستشهداً بما وصفه بالقضايا المزعومة المتعلقة بالثلاجات في فرنسا، إلى جانب الاتهامات بوجود مخططات إيرانية لاستهداف مسؤولين أمريكيين.

وأضاف المتحدث الإيراني أن الهدف من هذه التحركات هو توظيف المخاوف الأمنية لدفع الرأي العام الأمريكي والأوروبي إلى تأييد سياسات التصعيد العسكري، في ظل رفض قطاعات من الجمهور دعم ما وصفه بسياسات الحرب التي تنتهجها حكوماتهم.

واتهم بقائي الولايات المتحدة وإسرائيل بممارسة «إرهاب الدولة» خلال الحرب على إيران، من خلال اغتيال مسئولين واستهداف مدنيين، مؤكداً أن رد طهران اقتصر على المقاومة والدفاع المشروع عن النفس.

وشدد على أن إيران ليست بحاجة إلى اللجوء إلى العنف الإرهابي أو استهداف حياة المواطنين العاديين، معتبراً أن هؤلاء المواطنين أنفسهم أصبحوا ضحايا للقرارات التي وصفها بالكارثية الصادرة عن قياداتهم.

وفي سياق متصل، انتقد بقائي لجوء مسئولين أمريكيين إلى الاحتماء بالمخابئ العسكرية، بعد أيام من إعلان تحقيق الانتصار في الحرب، معتبراً أن ذلك محاولة لاستدرار تعاطف الرأي العام الأمريكي، الذي قال إنه يشعر بالغضب إزاء ما وصفه بأكاذيب قياداته وانحياز واشنطن للأولويات الإسرائيلية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن حملات التضليل الإعلامي لن تغير موقف طهران، مضيفاً أن بلاده لا ترى ضرورة لمحاكاة ما وصفه بممارسات خصومها من أجل تحقيق أهدافها، بحسب وكالة تسنيم.