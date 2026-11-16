البحرين: أحكام بالسجن المؤبد على المتهمين في قضية الحرس الثوري الإيراني

أصدرت محكمة في البحرين اليوم الاثنين، أحكاما بالسجن المؤبد والسجن لمدة 15 سنة على المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية المرتبطة بالحرس الثوري.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن المحكمة الكبرى الجنائية قررت أيضا مصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية.

ونقلت الوكالة عن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكمها في القضية المُقيدة بشأن تأسيس وإدارة الجماعة الإرهابية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، التي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم.

وأشار إلى أن المحكمة قضت بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة 15 سنة، وتغريم بعضهم مائة ألف دينار، فضلًا عن مصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، وكذلك مصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة.

وأشار إلى أن النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين في تلك القضية على ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيامهم بتأسيس الجماعة لتحقيق الأغراض سالفة البيان، واتخاذها الإرهاب وسيلة من وسائلها في تحقيق أهدافها.

وأفاد بأن التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية المكثفة كشفت عن جمعهم أموالًا لدعم نشاط تلك الجماعة، وتخابر بعضهم مع إيران والحرس الثوري الإيراني الإرهابي بقصد الإضرار بمصالح المملكة، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وذلك بالتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، والعمل على نشر وترسيخ فكر بما سمّي بولاية الفقيه الرامي إلى التبعية السياسية التامة للنظام الإيراني القائم.

وأشار إلى أن المحاكمة جرت في حضور محاميي المتهمين المحبوسين جميعًا، ووفرت لهم المحكمة جميع ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، فمكنتهم والمحامين من الاطلاع على مدار جلسات عديدة، واستمعت خلالها إلى المتهمين الذين أبدوا ومحاموهم ما عنّ لهم من دفاع ودفوع خضعت لتحقيق المحكمة، واستمعت إلى شهادة شهود الإثبات ومكّنت المتهمين ومحاميهم من مناقشتهم، كما استمعت كذلك إلى أقوال شهود النفي الذين استعانوا بهم، بينما حضر ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة لمتابعة مجرياتها.

وذكر المحامي العام أن الحكم بإدانة المتهمين قد ابتني على قناعة المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المتساندة والكاشفة بيقين عن نشاط المتهمين ومخططاتهم التي استهدفت وحدة البلاد واستقرارها، والتي شكلت الجرائم موضوع التهم المسندة إليهم.