جوتيريش: من الصعب التفاؤل بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إنه "من الصعب التفاؤل" بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، داعيا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.

وفي كلمته عقب لقائه قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا، سلط جوتيريش الضوء على المعاناة الناتجة عن الصراعات في أنحاء العالم.

وقال: "نشهد في أنحاء العالم صراعات تتسبب في معاناة إنسانية هائلة، بداية من غزة واليمن، مرورا بالأزمة الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط، وأوكرانيا، والسودان، وغيرها".

أما فيما يتعلق بآفاق إنهاء الحرب في أوكرانيا، قال جوتيريش: "بصراحة، من الصعب التفاؤل في ظل مواجهة وضع مستمر منذ ما يقرب من خمسة أعوام، وأعتقد أنه من المهم أيضا أن نوضح أن هدفنا هو الوقف الفوري وغير مشروط لإطلاق النار".

وذكر أن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى عملية سلام "تضمن احترام القانون الدولي.. وبالتالي احترام السلامة الإقليمية لأوكرانيا. هذا هو نوع السلام العادل الذي نناضل من أجله".