 وزير الخزانة الأمريكية: إيران تواجه انهيارا اقتصاديا تاريخيا

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قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن اقتصاد إيران يواجه أحد "أسرع الانهيارات في التاريخ" في ظل تصاعد العقوبات الأمريكية.

وأضاف بيسنت لشبكة فوكس نيوز أمس الأحد أنه يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 25% ما بين مارس 2026 ومارس 2027.

وقال: "هذه أكبر عزلة اقتصادية في تاريخ العالم ضد دولة واحدة".

وأكد بيسنت التقارير التي أفادت بأنه غادر مقر إقامته الخاص في واشنطن في أعقاب تهديدات من إيران، قائلا إن مستوى التهديد كان "مرتفعا".

ولم يفصح بيسنت عن مقر إقامته الجديد، ولكن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأنه انتقل إلى قاعدة عسكرية.