متحدث اللجنة المصرية في غزة: نعمل على قدم وساق لخدمة أهالي القطاع

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، أن فرق اللجنة تعمل على مدار الساعة في المحافظات الخمس لتخفيف معاناة النازحين، من خلال توزيع وتجديد الخيام المهترئة، وتوفير البطانيات والطرود الغذائية والصحية، بالإضافة إلى فتح الطرق وإزالة الركام.

وأوضح منصور، في مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة تتدخل بالتعاون مع الدفاع المدني لإخلاء العائلات من المباني المتصدعة والآيلة للسقوط ونقلهم إلى أماكن آمنة، مشيرًا إلى أن استمرار النزوح لأكثر من ألف يوم جعل الخيمة بمثابة «كابوس» يدفع البعض للمخاطرة بالبقاء في منازل مهددة بالانهيار.

واختتم منصور، بتوجيه نداء عاجل للمجتمع الدولي للتدخل الفوري وإدخال المساعدات قبل وصول منخفض جوي جديد، محذرًا من تكرار مأساة المنخفض السابق الذي أودى بحياة ستة أطفال وأغرق 70 ألف خيمة، في ظل احتياج 480 ألف عائلة لإغاثة عاجلة.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات والإمدادات الإغاثية، في وقت تتعرض فيه مخيمات النزوح لظروف قاسية بفعل الأمطار الغزيرة والرياح، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية مع اقتراب فصل الشتاء، ولا سيما في ظل بقاء نحو 150 ألف خيمة ومستلزمات حيوية أخرى عالقة عند حدود القطاع.

وفي تحرك دولي جديد، طالب وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا، الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح الفوري والسريع، ومن دون عوائق، بوصول المنظمات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، محذرين من خطورة الأوضاع الميدانية التي يعيشها السكان.

وقال الوزراء، في بيان مشترك، إن نحو 150 ألف خيمة وإمدادات أساسية أخرى لا تزال محتجزة عند حدود القطاع، رغم الحاجة الملحة إليها، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واتساع معاناة النازحين، داعين إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق غزة بصورة عاجلة ودون قيود.

وشدد البيان على ضرورة تنفيذ الخطة الشاملة المتعلقة بالقطاع، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار والالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، بما يضمن وصول المساعدات إلى السكان المحتاجين دون تمييز أو تعطيل.

وتأتي هذه المطالبات الدولية في أعقاب موجة من الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي ضربت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وتسببت في غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغياب وسائل الحماية من الظروف الجوية.

وأفادت مصادر الدفاع المدني الفلسطيني والمستشفيات في القطاع بمقتل خمسة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، جراء تداعيات الأحوال الجوية، في مشهد يعكس حجم المخاطر التي تواجه العائلات النازحة التي تضطر إلى الاحتماء بخيام مهترئة ومتهالكة، لا توفر الحد الأدنى من الحماية أمام الأمطار والرياح.

وتتضاعف خطورة المنخفضات الجوية في غزة بفعل الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية، إذ تشير التقديرات الواردة في تقرير الجزيرة إلى تضرر نحو 90% من البنية التحتية المدنية، بما يشمل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، الأمر الذي يجعل التجمعات السكنية ومناطق النزوح أكثر عرضة للغرق والفيضانات.