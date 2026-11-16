قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابنته و3 من أقارب طليقته، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة 15 مايو"، لجلسة 19 ديسمبر المقبل للمرافعة.

وتسلمت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تقرير الحالة النفسية الخاص بالمتهم الصادر من مستشفى العباسية، والذي أثبت أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية وقت ارتكاب الجريمة، وأنه كان مدركًا تمام الإدراك لأفعاله.

فيما طلب دفاع المتهم بمناقشة رئيس اللجنة الطبية التي أعدت تقرير الحالة النفسية الخاص بالمتهم.

وطلب الدفاع أيضًا أن تستمع المحكمة إلى المتهم، موضحًا أن لديه أقوالا جديدة لم يدلِ بها خلال تحقيقات النيابة العامة.

وتنازل الدفاع عن طلبه السابق بالاستماع إلى باقي شهود الواقعة.

وشهدت جلسة اليوم الاستماع إلى أقوال شاهد الإثبات عابد إ.، نجل المتهم، والذي شهد بأن والده تواصل معه وطلب منه الاجتماع مع الأسرة للتصالح، وسداد جزء من مبلغ النفقة، والتنازل عن القضايا وتسوية الخلافات، موضحًا أن والده رفض عقد جلسة الصلح في مكتب المحامي، وأصر على عقدها في المنزل.

وتابع نجل المتهم أن والده حدد أسماء بعينها لحضور جلسة الصلح من بينهم والدته وجدته وشقيقي والدته، مشيرًا إلى أنه بعدما جلس وتحدث الأب معه وأشقائه طلب من خاله إدخال أشقائه الصغار إلى الغرفة.

وأضاف الشاهد أن والده أخرج طبنجة من حقيبة وأطلق النار على الموجودين، وحينما حاول منعه أطلق الأب النار على قدمه، مشيرًا إلى أن أحد الجيران ضرب والده بكرسي، ما أدى إلى سقوطه وتمكن الموجودون من السيطرة عليه.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة قتل ابنته و3 من أسرة طليقته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى الشروع في قتل نجله داخل شقة سكنية بمدينة 15 مايو.

وتضمنت تحقيقات النيابة اعترافاتات المتهم عن كيفية ارتكابه الجريمة، حيث أقر بأنه هاتف نجله برغبته في مقابلته وباقي أبنائه وطليقته وشقيقها وقريبها المجني عليه "محمد. س"، مدعيًا رغبته في الصلح معهم، ثم توجه إلى مسكن الأخير.

وتابع المتهم أنه أعد سلاحًا ناريًا قام بشرائه عن طريق "الدارك ويب"، و120 طلقة نارية، إلى جانب سلاح أبيض "سكين" وأدوات أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وأضاف المتهم أنه بمجرد اختلائه بالمجني عليهم، وهم "محمد س"، و"أحمد م"، و"هاني م"، و"جنة الله إ"، ونجله "عابد إ" أشهر سلاحه الناري، وكان مذخرًا بـ16 طلقة، وأطلق أعيرة نارية صوب الضحايا، ما أسفر عن وفاة الضحايا وإصابة نجله بطلق ناري في القدم اليمنى.

وأوضح المتهم أنه أطلق 11 طلقة من الخزينة الأولى، قاصدًا قتل المجني عليهم، مشيرًا إلى أنه أطلق ما بين 3 و4 طلقات تجاه كل من "محمد س" و"هاني م" و"أحمد م"، بينما أطلق طلقة واحدة تجاه ابنته "جنة الله"، فيما أصاب نجله "عابد إ" بطلق ناري في القدم عن طريق الخطأ، مشيرًا إلى أن المسافة بينه وبينهم لم تتجاوز مترًا واحدًا.