تحدثت الفنانتان سلمى الطرزي وأليساندرا رسبيني، عن تجربتهما الفنية المشتركة، ضمن اللقاءات الفنية التي شهدتها فعاليات مساء اليوم الثالث من مهرجان كايرو كوميكس، مستعرضتين تفاصيل إقامة فنية جمعتهما بين القاهرة ومدينة لوسيرن السويسرية، وأسفرت عن مشروع يستكشف الهوية والاختلاف والحدود الثقافية من خلال الكوميكس والفنون البصرية وهو معرض زينيت للسياحة الذي يقام في مساحة أندرجراوند سوشيال بدعم من المؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر الجاري.

وتعود بداية التجربة إلى تعاون بين مهرجان كايرو كوميكس ومهرجان فوميتو للكوميكس في سويسرا، بهدف الجمع بين فنان مصري وآخر سويسري لم يسبق لهما اللقاء أو التعرف إلى أعمال بعضهما البعض، ليقضيا شهرين في مكان واحد ويعملا معا على مشروع فني مشترك قبل تقديم معرض يجسد حصيلة تجربتهما.

"سمكتان خارج الماء".. البحث عن الهوية

وقالت الفنانتان إن اختلاف البيئة الثقافية واللغوية كان من أبرز ملامح التجربة، إذ أقيم الجزء الأول منها في مدينة لوسيرن السويسرية، الواقعة في المنطقة الناطقة بالألمانية، وهو ما وضع أليساندرا، التي تعمل في المشهد الفني بالمنطقتين الفرنسية والإيطالية في سويسرا خارج بيئتها المعتادة، بالتزامن مع انتقال سلمى من القاهرة إلى مجتمع مختلف.

واستحضرت الفنانتان تشبيههما لنفسيهما بسمكتين خارج الماء، للتعبير عن شعورهما بالغربة في المكان الجديد، قبل أن تتحول هذه الفكرة إلى نقطة انطلاق للمشروع الفني، الذي تطور حول البحث عن الهوية وكيفية التعامل مع الاختلاف والانتماء.

وأوضحتا أن الشخصيتين اللتين ابتكرتاهما انطلقتا من تخيل نفسيهما في هيئة سمكتين، فبدأتا بتصميم الأزياء وتحديد الأصوات والملامح الخاصة بهما قبل رسمهما، في محاولة لاستكشاف الشخصيات والتفاعل معها، ثم نقل هذه التجربة إلى الرسومات والأعمال الفنية.

من التجربة الشخصية إلى معرض فني

وتطرقت الفنانتان إلى كيفية تطور المشروع، مشيرتين إلى أن العمل لم يخضع لقواعد صارمة أو خطة محددة سلفا، بل اعتمد على مساحة من الحرية والتساؤل المستمر، مع استلهام بعض أفكاره من الأحداث السياسية والواقع المضطرب المحيط بهما.

ولفتتا إلى أن التعامل مع هذه الأحداث لم يكن من خلال تقديم شعارات أو إجابات سياسية جاهزة، وإنما عبر طرح الأسئلة واستكشاف المشاعر الإنسانية التي تثيرها، بما يتيح للجمهور تكوين قراءته الخاصة للأعمال.

كما تحدثتا عن المراسلات البريدية بينهما خلال فترة الإقامة، إذ كانت سلمى ترسل بطاقات بريدية إلى أليساندرا في سويسرا، بينما لم تصل البطاقات التي أرسلتها الأخيرة من سويسرا إلى القاهرة، وهو ما أضاف جانبا طريفا إلى تجربة التواصل بين البلدين.

وفي القاهرة، انتقلت التجربة إلى مرحلة جديدة من خلال معرض زينيت للسياحة، واستلهمت الفنانتان فكرته من إعادة تصور المسبح الأزرق القديم في مدينة لوسيرن، وتحويل مساحة العرض إلى عالم يستكشف ذاكرة الشخصيتين وتجربتهما.

ويعتمد المعرض على توظيف الضوء والصوت والصور ومقاطع الفيديو والرسومات بالأبيض والأسود المثبتة على الجدران، لتتحول مساحة العرض إلى ما يشبه صفحات كوميكس مفتوحة، يتفاعل معها الزائر ويتنقل بين تفاصيلها.

حرية التجريب وعدم وجود خطة مسبقة أهم ما يميز المشروع

وفي ردهما على سؤال من الحضور بشأن ما إذا كانت تفاصيل المشروع مخططة منذ البداية أم أنها تطورت بصورة عفوية، أكدت الفنانتان أن التجربة لم تستند إلى خطة مسبقة، وأن وضع تصور محدد لكل مراحلها كان من الممكن أن يحد من طبيعتها الإبداعية.

وأوضحتا أن جوهر المشروع تمثل في اللقاء بين فنانتين لا تعرف إحداهما الأخرى، وما نتج عنه من اختلافات واحتكاكات وأفكار غير متوقعة، معتبرتين أن حرية التجريب وعدم الالتزام بمسار محدد كانا من أهم أسباب نجاح التجربة.