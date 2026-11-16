بولندا تعتقل 3 مراهقين يشتبه في تخطيطهم لهجوم إرهابي

قال الوزير المشرف على أجهزة المخابرات الخاصة في بولندا، توماش شيمونياك، في منشور عبر منصة ​إكس، اليوم الاثنين، إن جهاز الأمن الداخلي ‌البولندي ألقى القبض على ثلاثة مراهقين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي.

وأولى ​المحققون أهمية خاصة لما توصلوا إليه بشأن المراهقين البالغين 17 عاما، إذ قالت السلطات إنهما تبادلا ​عبر تطبيقات المراسلة معلومات حول متفجرات محلية الصنع وأسلحة ​نارية بدائية الصنع ومواد حارقة، تمهيدا لاستخدامها في هجوم إرهابي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب هجوم مسلح أسفر عن مقتل ستة أشخاص ​في الساحة الرئيسية بمدينة كراكوف البولندية في وقت سابق ​من الشهر الجاري. وقالت الحكومة البولندية إن منفذ الهجوم ربما تأثر ‌بأفكار اليمين المتطرف، بينما رفضت المعارضة القومية في بولندا وجود أي صلة بين الهجوم وتلك التوجهات.

وخلال تفتيش أماكن يستخدمها أحد المشتبه بهم، صادر عناصر جهاز الأمن الداخلي البولندي مواد كيميائية ​يمكن استخدامها في ​صنع متفجرات.

وأمرت المحكمة باحتجاز المراهقين البالغين 17 عاما على ذمة التحقيقات، وأمرت بإيداع المراهق البالغ ​16 عاما في مركز لاحتجاز الأحداث.

وقال الادعاء في جدانسك البولندية في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن ​ممثلي الادعاء يعملون على تحديد ​هوية آخرين شاركوا في أنشطة المجموعة وعلى تحديد النطاق الكامل للجرائم المخطط ​لها.