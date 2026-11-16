«سايلون للإطارات» تستهدف ضخ 291 مليون دولار في مصر بمشروع يوفر 6 آلاف فرصة عمل

قال جون شيو، ممثل شركة سايلون للإطارات في مصر، إن الشركة تمتلك صادرات تتجاوز قيمتها 5.5 مليار دولار على مستوى العالم، كما لديها مصنع ذكي لتصنيع الإطارات في مصر، واستثمارات بمنطقة تيدا يبلغ إجماليها نحو 3 مليارات دولار.

وأضاف أن الشركة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحديث صناعة الإطارات وتطوير التكنولوجيا المستخدمة فيها، ونقل هذه الخبرات إلى مصنعها في مصر، ما عزز مكانة السوق المصرية كمنصة مهمة لصناعة الإطارات من الناحيتين الفنية والتكنولوجية.

وأوضح أن الشركة تركز خلال الفترة المقبلة على ضخ المزيد من الاستثمارات لتلبية احتياجات السوق المصرية، مشيرا إلى استهداف ضخ 291 مليون دولار في مشروع لإنتاج إطارات سيارات الركوب، من المتوقع أن يوفر نحو 6 آلاف فرصة عمل بالسوق المحلية.

وأكد أن المصنع في مصر يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من الإطارات وتوفير منتجات ملائمة لمتطلبات المستهلكين، لافتا إلى أن الحوافز التي تقدمها الحكومة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدعم توسعات الشركة الاستثمارية.

وأشار إلى نجاح الشركة من خلال التصنيع في مصر في الوصول بمنتجاتها إلى أسواق آسيا وأوروبا وغيرها من الأسواق العالمية، التي أبدت اهتماما بما يتم إنتاجه في السوق المصرية.

جاء ذلك اليوم الاثنين خلال فعاليات المنتدى الثاني للاستثمار الصيني المصري، بمشاركة سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجمعية رجال الأعمال المصريين، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.