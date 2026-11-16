شعبة الطاقة المستدامة: غياب الجناح الوطني المصري عن COP31 يطرح تساؤلات حول آليات الترويج لفرص الاستثمار في الطاقة المستدامة

- هيبة: الجناح الوطني منصة مهمة لجذب المستثمرين وشركاء التنمية وعرض المشروعات المصرية

قال أيمن هيبة رئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا» ورئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن غياب الجناح الوطني المصري عن فعاليات مؤتمر المناخ COP31 المنعقد في مدينة أنطاليا، يطرح تساؤلات حول آليات الترويج لفرص الاستثمار في الطاقة المستدامة بمصر.

وأضاف هيبة، في بيان له اليوم، أن مصر التي استضافت مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، تمتلك العديد من المقومات والمشروعات التي تستحق عرضها أمام المجتمع الدولي، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة، والفرص الاستثمارية الواعدة، والخبرات الوطنية، إلى جانب قدرات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على تقديم حلول عملية وبناء شراكات دولية جادة.

وأوضح أن الجناح الوطني لا يقتصر دوره على كونه مساحة تحمل علم الدولة، وإنما يمثل منصة اقتصادية واستثمارية متكاملة تجمع المستثمرين وشركاء التنمية، وتتيح استعراض المشروعات القائمة والمستقبلية، ومناقشة فرص التمويل والتعاون، والتواصل المباشر مع المؤسسات والشركات الدولية.

وشدد هيبة على أن غياب الجناح الوطني لا ينتقص من جهود الوفد المصري أو المشاركين المصريين في المؤتمر، لكنه يسلط الضوء على أهمية وجود مظلة وطنية موحدة تجمع هذه الجهود وتنسق بينها، بما يعزز تأثير المشاركة المصرية ويرفع قدرتها على الترويج للفرص المتاحة في السوق المحلية.

وطالب بضرورة توضيح أسباب عدم وجود جناح مصري في المؤتمر، والعمل مبكرًا على الإعداد للمشاركات المصرية في مؤتمرات المناخ المقبلة، من خلال تنسيق مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن تقديم صورة متكاملة عن التجربة المصرية في التحول للطاقة النظيفة والاستدامة.

وأكد هيبه أن مصر تمتلك مشروعات وخبرات وفرصًا استثمارية قادرة على جذب اهتمام المؤسسات الدولية، وهو ما يتطلب حضورًا منظمًا يعكس هذه الإمكانات ويمنحها المساحة المناسبة أمام العالم.