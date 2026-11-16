العراق يقرر حجب تطبيق تلجرام

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اتخاذ قرار بحجب تطبيق «تلجرام» في البلاد، استنادًا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء والصلاحيات القانونية والتنظيمية الممنوحة لها، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة للمنصة بالمتطلبات القانونية المعمول بها في العراق.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أن الشركة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر التطبيق، كما لم تمتثل للقوانين العراقية، ما دفعها إلى اتخاذ هذا الإجراء التنظيمي، مع منح الشركة مهلة 30 يومًا لتسوية أوضاعها القانونية.

وأشارت إلى أن «القرار يأتي في إطار جهودها للحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطابات التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلًا عن استخدامها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني».

وأكدت الهيئة أن الهدف من القرار هو إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات، والتعاون مع الجهات المختصة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وشددت على أن التزام الشركات المشغلة للمنصات الرقمية بالقوانين العراقية والضوابط التنظيمية يمثل شرطًا أساسيًا لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد، مؤكدة أن حماية المجتمع وصون الأمن الوطني يأتيان في مقدمة أولوياتها.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، حجب تطبيق «تلجرام» في المملكة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية.

وأوضحت المديرية في بيان، أن التعامل مع هذه المنصات يأتي في سياق الحرص على حماية المجتمع، والتصدي لأي استخدامات قد تسهم وتسهل ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو التهديد والابتزاز أو نشر المحتويات المخالفة للقانون وتهدد أمن المجتمع ومحاولات نشر التطرف والتشدد ما يؤثر على الأمن الوطني، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعدم التفاعل مع الحسابات أو الروابط والجهات مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي ممارسات أو محتويات مخالفة عبر القنوات الرسمية.

وشددت على أهمية دور الأسرة في متابعة استخدام الأبناء لشبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وتعزيز وعيهم بالمخاطر المرتبطة بها، والحرص على توجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسئول للتكنولوجيا، والاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية المتاحة.

وأكدت مديرية الأمن العام استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الجرائم والمخالفات المرتكبة عبر الفضاء الرقمي، بما يحفظ أمن المجتمع وسلامة أفراده.