الكرملين: حديث بروكسل عن زيادة العقوبات على روسيا لا يخدم عملية السلام

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن تصريحات مسئولي الاتحاد الأوروبي التي يتعهدون ‌فيها بمواصلة دعم أوكرانيا ويتوعدون بزيادة الضغط على روسيا عبر العقوبات لا تخدم عملية السلام الجارية.

وذكر الكرملين الأسبوع الماضي أن روسيا ستكون ⁠منفتحة على مشاركة الدول الأوروبية في محادثات السلام بشأن أوكرانيا إذا رأت أن لديها نية حقيقية للمساهمة في تحقيق السلام. كما دعا مسئولون روس إلى التوصل إلى اتفاق واسع النطاق بشأن البنية الأمنية لأوروبا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وعلى الجانب الآخر، ‌قال ⁠بعض مسئولي الاتحاد الأوروبي ومن بينهم مسئولة السياسة الخارجية، كايا كالاس، إن الدعوات الروسية لإجراء مناقشات حول البنية الأمنية ⁠لأوروبا من شأنها صرف الانتباه عن الحاجة إلى وقف لإطلاق النار.

ومن المقرر أن يتفق ⁠مسئولو الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على إضافة 113 اسما إلى ⁠العقوبات ذات الصلة بروسيا.

وفي كلمة ألقتها وزيرة الخارجية الآيرلندية، هيلين ‌ماكنتي، عند وصولها إلى الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ذكرت ماكنتي ‌التي ⁠تتولى بلادها حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات تأتي قبل ⁠مناقشات أخرى ستجرى هذا الأسبوع حول حزمة ⁠عقوبات أوسع نطاقا ستكون الحزمة الثانية ⁠والعشرين ضد روسيا.

وإلى ذلك، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الاثنين، ‌نقلا عن أربعة مصادر مطلعة، أن المفوضية الأوروبية ستقترح تخصيص 45 مليار يورو من الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي من أجل قرض لدعم أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن الخطة، التي من المقرر إطلاع الدول الأعضاء ‌عليها ⁠يوم الأربعاء، ستستخدم نفس آلية التمويل التي استخدمت العام الماضي لدعم ⁠حزمة قروض قائمة بقيمة 90 مليار يورو لصالح ⁠كييف.