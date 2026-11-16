 لافروف يبحث مع عراقجي سبل تسوية الأزمة في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لافروف يبحث مع عراقجي سبل تسوية الأزمة في الشرق الأوسط


نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 3:44 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 3:44 م

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، سبل تسوية الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط.

وبحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري، بحث الوزيران هاتفيًا، سبل تسوية الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، والتي نشبت نتيجة العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران.

وتأتي هذا المحادثة في ظل استمرار التوترات الإقليمية، عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف داخل إيران في 28 فبراير الماضي، ورد طهران بهجمات استهدفت مواقع ومصالح مرتبطة بالجانب الأمريكي في المنطقة.

وعلى الرغم من تراجع حدة المواجهات خلال الفترة الأخيرة، لا يزال الصراع دون تسوية نهائية، وسط مخاوف من تجدد العمليات العسكرية واتساع نطاق التوتر الإقليمي.


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