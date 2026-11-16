متحدث أممي: آلاف الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب في السجون الإسرائيلية

قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، إن المفوضية وثّقت تعرض معتقلين فلسطينيين للتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع وبشكل ممنهج في السجون الإسرائيلية، داعيا إلى الإفراج عن جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا.

وأوضح الخيطان في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن إدارة السجون الإسرائيلية أكدت احتجاز أكثر من 9 آلاف و200 فلسطيني حتى أكتوبر 2026.

وذكر أن بيانات السجون الإسرائيلية حتى يونيو من العام نفسه أظهرت احتجاز أكثر من 370 طفلا فلسطينيا، مشيرا إلى أن كثيرا من الفلسطينيين محتجزون تعسفيا، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضاف أن الوثائق المتوفرة لدى المفوضية تظهر تعرض المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع وبشكل ممنهج داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، كما تؤكد وقوع حالات عنف جنسي بحقهم، بما في ذلك الاغتصاب.

ودعا الخيطان إلى الوقف الفوري لجميع الممارسات التي قد تشكل احتجازا تعسفيا أو اختفاءً قسريا أو تعذيبا أو غير ذلك من أشكال سوء المعاملة، مشددا على ضرورة الإفراج عن جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا.

وأشار الخيطان إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكد وفاة ما لا يقل عن 93 فلسطينيا أثناء احتجازهم منذ أكتوبر 2023.

وجدد دعوته إلى إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وشفافة في كل حالة وفاة، ومحاسبة المسئولين عنها، مؤكدا أن سلطات الاحتجاز تتحمل المسئولية عن أي وفاة تقع خلال فترة الاحتجاز إلى حين استكمال التحقيقات.