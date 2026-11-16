ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، استنادا إلى مراجعة إقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المالية، أن تداولاته خلال العام الجاري تشير إلى أنه امتلك أسهما في شركة «إنفيديا» تتراوح قيمتها بين 13 مليونا و62 مليون دولار حتى نهاية أغسطس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإقرارات لا تشمل الصفقات التي تمت خلال الشهرين الماضيين؛ بسبب تأخر الإبلاغ عنها، مضيفة أن حصص ترامب في أسهم «إنفيديا» صارت أعلى بكثير من المبلغ الذي تراوح بين 615 ألف دولار و1.3 مليون دولار الذي تم الإبلاغ عنه في نهاية 2024.

ولم تتمكن «رويترز» بعد من التحقق من صحة تقرير صحيفة واشنطن بوست. ولم يرد البيت الأبيض وشركة إنفيديا حتى الآن على طلبات «رويترز» للتعليق.

يأتي هذا وسط تدقيق متزايد بشأن شركة إنفيديا وعلاقاتها بإدارة ترامب.

واستقال المؤسس المشارك لشركة «إنفيديا» جنسن هوانج الأسبوع الماضي، من منصب الرئيس التنفيذي وسط فضيحة حول علاقته بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانج، التي تشتبه السلطات الأمريكية في أن لها صلات مخابراتية مع بكين.

ومن المقرر أن تعلن إنفيديا نتائجها الفصلية في 17 نوفمبر الجاري.