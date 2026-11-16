الشرطة الإسرائيلية تجري تحقيقا داخليا في اعتقالات يوم الانتخابات وسط شبهات بتورط مكتب نتنياهو

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الاثنين، أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا داخليا للوقوف على ملابسات اعتقال 3 نشطاء عرب خلال يوم الانتخابات، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية أشارت إلى احتمالية صدور توجيهات من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتنفيذ تلك الاعتقالات.

ووفقا للتقرير، فقد جرى توقيف النشطاء الثلاثة أثناء سير عملية الاقتراع استنادا إلى مزاعم وُصفت بالملفقة، قبل أن تُفرج عنهم السلطات لاحقا دون توجيه أي اتهامات رسمية بحقهم.

وأوضحت التقارير الإعلامية التي فجرت الأزمة أن الدافع وراء هذا التحرك كان محاولة التأثير على مجريات التصويت وإحداث إرباك في أوساط الناخبين العرب.

وعلى الصعيد السياسي، أثارت الواقعة موجة انتقادات حادة، حيث طالبت قوى في المعارضة بعدم الاكتفاء بالتحقيق الداخلي للشرطة، داعيةً إلى فتح تحقيق جنائي مستقل وشامل لكشف مدى تدخل مكتب رئاسة الوزراء في عمل الأجهزة الأمنية واستغلالها لأغراض انتخابية.

في المقابل، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا نفى فيه تلك المزاعم، واعتبر أن رئيس الطاقم عيدو نوردن قام بواجبه كمواطن ملتزم بالقانون حينما ربط صاحب المعلومات بالشرطة، ووصف ما ورد في التقرير بأنه "محض كذب وذريعة لدعوى تشهير".