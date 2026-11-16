كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي نقل 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى منصة الحوسبة السحابية التابعة لشركة "أمازون" الأمريكية، بهدف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه وتحليل الصور، في إطار أنشطة مراقبة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحيفة، في تحقيق استند إلى وثائق مسربة ومقابلات مع مصادر عسكرية، إن نقل الصور جرى خلال الأشهر الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت في أكتوبر 2023.

وأوضحت أن الصور نقلتها وحدة برمجيات تابعة للجيش الإسرائيلي تُعرف باسم "رولينغ ستون" (Rolling Stone)، تحتفظ بقواعد بيانات واسعة تضم معلومات وصورا لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وبحسب التحقيق، أبلغت الوحدة شركة أمازون مطلع عام 2024 بقرارها نقل الصور إلى أحد مراكز بيانات الشركة قرب تل أبيب، للاستفادة من منصة "ريكوجنيشن" (Rekognition)، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والتعرف على الوجوه.

وأشار التحقيق إلى أن الخطوة جاءت في إطار توسع اعتماد الجيش الإسرائيلي على خدمات أمازون لتخزين البيانات وتحليلها، بما فيها معلومات استخباراتية حساسة وبيانات شخصية عن الفلسطينيين.

وكشف أن الجيش الإسرائيلي دأب، عقب بدء عملياته البرية في غزة أواخر أكتوبر 2023، على جمع صور الفلسطينيين أثناء عبورهم نقاط التفتيش العسكرية، ولا سيما النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة مناطق سكنهم جراء القصف.

غير أن الصحيفة أوضحت أنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت الصور البالغ عددها 3.5 ملايين صورة قد التُقطت عند تلك الحواجز.

ونقلت عن مصدر عسكري مطلع على عمليات التعرف على الوجوه عند نقاط التفتيش أن الجيش استعان بالبنية السحابية لأمازون بسبب الحجم الهائل للصور التي جرى جمعها.

وأضاف التحقيق أن مجموعة صغيرة من الجنود الإسرائيليين عملت مطلع عام 2024 من مكاتب خدمات أمازون السحابية في تل أبيب، لبحث سبل استخدام البنية التقنية للشركة في تشغيل برنامج للتعرف على الوجوه في قطاع غزة.

ولم يتضح ما إذا كانت جهود هؤلاء الجنود قد تحولت إلى تطبيق ميداني، أو ما إذا كانت مرتبطة مباشرة بقاعدة الصور التي نُقلت إلى منصة "ريكوجنيشن".

وكشفت الوثائق أن وحدة "رولينغ ستون" تحتفظ بقواعد بيانات تتضمن معلومات شخصية وعائلية للفلسطينيين، وبيانات عن ممتلكاتهم وتصاريح عملهم وتحركاتهم عبر الحواجز العسكرية، إلى جانب معلومات بشأن الأنشطة الجنائية.

وأوضحت أن الوحدة جمعت ملايين الصور الشخصية للفلسطينيين المستخرجة من سجلات بطاقات الهوية، في ظل سيطرة إسرائيل على سجلات السكان في غزة والضفة الغربية.

وبحسب مصادر مطلعة، تستخدم هذه الصور في برامج للتعرف على الوجوه، بينها تطبيق "بلو وولف" (Blue Wolf)، الذي يتيح للجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية مسح وجوه الفلسطينيين والوصول إلى معلومات عنهم، بما في ذلك ما إذا كانوا مصنفين مشتبهين مطلوبين للاعتقال.

وفي غزة، استخدم الجيش الإسرائيلي كاميرات عند نقاط التفتيش المؤقتة لالتقاط صور الفلسطينيين أثناء اقترابهم منها، قبل مطابقتها باستخدام تقنيات التعرف على الوجوه مع الصور المخزنة في قواعد بياناته، وفق مصادر تحدثت للصحيفة.

وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين أوقفوا عند تلك الحواجز ونقلوا إلى الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، في ممارسات اعتبرتها جهات أممية وحقوقية حالات إخفاء قسري.

ووفقا للوثائق، استخدمت تقنيات أمازون السحابية خلال فترات من عام 2024 لدعم عمل تلك الحواجز، التي كان الجنود الإسرائيليون يطلقون عليها اسم "ناكاز"، وهي كلمة عبرية تعني "الصرف".

مشروع بمليارات الدولارات

وفي سياق متصل، كشف التحقيق أن نقل البيانات جاء ضمن توسع اعتماد الجيش الإسرائيلي على خدمات أمازون، في إطار مشروع "نيمبوس" (Nimbus)، وهو عقد بمليارات الدولارات أبرمته إسرائيل عام 2021 مع شركتي أمازون وغوغل لتوفير خدمات الحوسبة السحابية لمؤسسات حكومية وعسكرية.

وذكرت الصحيفة أن العقد يتضمن بنودا غير معتادة تمنع الشركتين الأمريكيتين من تقييد أو تعليق استخدام الحكومة والجيش الإسرائيليين لخدماتهما، حتى في حال انتهاك شروط الاستخدام.

وبحسب الوثائق، افتتحت أمازون مراكز بيانات جديدة في إسرائيل مطلع عام 2023، ما أتاح للمؤسسات الحكومية والعسكرية نقل بياناتها من خوادمها الخاصة، وكذلك من مراكز بيانات الشركة في الخارج.

وكشفت الوثائق أن أمازون خصصت للجيش الإسرائيلي مساحة معزولة داخل مراكز بياناتها في تل أبيب، مزودة بإجراءات أمنية رقمية ومادية مشددة، لتخزين معلومات حساسة تتعلق بالعمليات العسكرية وجمع المعلومات الاستخباراتية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري شارك في عملية نقل البيانات أن الخطة كانت تقضي بترحيل جميع قواعد بيانات وحدة "رولينغ ستون" إلى خوادم أمازون، بما فيها الصور ومقاطع الفيديو والمعلومات الاستخباراتية السرية.

وأوضح أن الوحدة نقلت بالفعل كميات كبيرة من بياناتها إلى المنصة السحابية خلال عام 2023.

رد أمازون والجيش الإسرائيلي

وفي ردها على نتائج التحقيق، قالت شركة خدمات أمازون السحابية (AWS) إنها لا تملك القدرة على الاطلاع على طبيعة البيانات والعمليات التي يديرها عملاؤها عبر منصتها.

وأضاف متحدث باسم الشركة أنها تحترم خصوصية عملائها، ولا تناقش علاقاتها معهم دون موافقتهم.

وبشأن عمل جنود إسرائيليين من مكاتب الشركة في تل أبيب، قالت أمازون إن العملاء يزورون مكاتبها بصورة منتظمة لحضور اجتماعات وإحاطات، ووصفت أي إيحاء بأن تلك الزيارات تتجاوز التواصل المعتاد مع العملاء بأنه غير صحيح ولا يستند إلى أدلة.

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لا يعتزم التعليق على التعاقدات أو الخدمات المرتبطة باحتياجاته العملياتية.

ويأتي الكشف الجديد وسط تدقيق متزايد في استخدام الجيش الإسرائيلي تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة الرقمية خلال حربه على غزة، وما تثيره من مخاوف بشأن خصوصية الفلسطينيين وجمع بياناتهم الشخصية واستخدامها دون موافقتهم.

وكانت تقارير صحفية سابقة كشفت استخدام الجيش الإسرائيلي تقنيات تجارية للتعرف على الوجوه في غزة، بما في ذلك تحليل صور الحشود ولقطات الطائرات المسيرة، مع تسجيل حالات أخطأت فيها هذه الأنظمة في تصنيف مدنيين فلسطينيين باعتبارهم مسلحين.