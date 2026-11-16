الكرملين: قمة ثلاثية مرتقبة بين بوتين وترامب وشي تحمل أهمية كبيرة

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أكد مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف أن الاجتماع الثلاثي الأول المرتقب بين قادة روسيا والولايات المتحدة والصين، في 19 نوفمبر الجاري بالصين، يكتسب أهمية كبيرة.

وقال أوشاكوف، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة موسكو، الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقرر عقدها يومي 18 و19 نوفمبر الجاري في مدينة شنجن الصينية.

وفي معرض حديثه عن الاجتماع الثلاثي المرتقب بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيرهما الصيني شي جين بينغ، قال أوشاكوف: "سيجتمعون للمرة الأولى بهذا الشكل، ويحمل اللقاء أهمية كبيرة للغاية ودلالة رمزية بالغة".

وأوضح أن القمة الثلاثية ستُعقد في المقر الرسمي لإقامة الرئيس الصيني، مشيرا إلى أن القادة سيبحثون بشكل شامل التطورات الدولية.

وأضاف أوشاكوف أنهم يتوقعون صدور بيان مشترك عقب القمة، لافتا إلى أن العمل الدبلوماسي جارٍ بشكل مكثف لإعداد نص البيان.

وأشار إلى أنه في حال تعذر التوصل إلى توافق بشأن البيان المشترك، فسيُدلي القادة بتصريحات منفصلة.

وفي سياق متصل، أعلن أوشاكوف استمرار التحضيرات لعقد لقاء ثنائي بين بوتين وترامب على هامش القمة الثلاثية.

وأوضح أن الرئيسين سيناقشان المقترحات الروسية والأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكر أن الجانبين توصلا إلى تفاهم بشأن بعض القضايا المدرجة على جدول أعمال اللقاء، فيما تتواصل الجهود لتحديد مكان الاجتماع وموعده.

كما أشار أوشاكوف إلى أن بوتين سيجتمع مع الرئيس الصيني في 18 نوفمبر الجاري.

وأوضح أن اللقاء سيتناول القضية الأوكرانية، والاتصالات الأخيرة بين روسيا والولايات المتحدة، والتعاون الاقتصادي بين موسكو وبكين.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت الخارجية الصينية عن قمة ثلاثية تجمع ترامب وبوتين وشي، لبحث الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح النووي.