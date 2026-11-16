ترامب: أعتزم إجراء محادثات مهمة مع الرئيسين الروسي والصيني في بكين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه إجراء محادثات مهمة مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينج، خلال جولته الآسيوية المرتقبة، مشيرًا إلى أن المباحثات ستتناول عددًا من الملفات الدولية، من بينها نزع السلاح النووي وإيران والحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن جولته ستشهد اجتماعات رفيعة المستوى تتركز غالبيتها على القضايا الاقتصادية، مؤكدًا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين جيدة، وأن هناك فرصًا لتحقيق نتائج مهمة من خلال اللقاءات المرتقبة.

وذكر أن المحادثات مع الرئيسين الروسي والصيني ستتناول ملفات ذات أهمية دولية، مشيرًا إلى احتمال عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية خلال رحلته إلى آسيا.

وأوضح ترامب أن الجولة ستشمل الفلبين، حيث يعتزم المشاركة في اجتماعات تركز بصورة أساسية على القضايا الاقتصادية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك فرصًا لتحقيق العديد من الإنجازات خلال هذه الزيارة.

كما أكد أن بلاده أصبحت أقوى مما كانت عليه في السابق على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وتأتي الجولة الآسيوية لترامب، في أعقاب خسارة حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، التي أسفرت عن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، ما شكل تحديًا أمام تمرير أجندته التشريعية.

ويستهل الرئيس الأمريكي جولته بالمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» بالعاصمة الفلبينية مانيلا، حيث يُنتظر أن يعقد أول اجتماع لقادة الحوار الأمني الرباعي «كواد» خلال ولايته الثانية، بمشاركة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي.

ومن المقرر أن يتوجه ترامب بعد ذلك إلى الصين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، وعقد لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينج، في ثالث اجتماع يجمع الزعيمين خلال عام واحد.