 شوكت سعد رئيسا.. إعلان تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين بالإسكندرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شوكت سعد رئيسا.. إعلان تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين بالإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 5:13 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 5:13 م

شكل مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة شوكت سعد، هيئة مكتبه بالتوافق بين الأعضاء، وذلك خلال اجتماعه المنعقد اليوم الإثنين، والذي أسفر عن اختيار الزميل رامي ياسين سكرتيرًا عامًا، وأحمد بسيوني أمينًا للصندوق.

وشمل التشكيل اختيار بسمة الشحات وكيلًا للمجلس ورئيسًا للجنة العلاقات الخارجية، وهدى الساعاتي وكيلًا للمجلس ورئيسًا للجنة الرعاية الصحية، وشيرين العقاد وكيلًا للمجلس ورئيسًا للجنة الثقافية، فيما اختير خالد الأمير مراقبًا عامًا للنشاط.

ووفقًا لبيان صحفي، جاء تشكيل هيئة مكتب النقابة الفرعية بالتوافق بين الأعضاء، في إطار تنظيم العمل النقابي وتوزيع المسؤوليات والمهام خلال المرحلة المقبلة.

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