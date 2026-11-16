كاردي بي وكانييه ويست يتنافسان في قوائم موسيقى الراب بجوائز الجرامي العالمية

يتنافس 7 فنانين في قوائم موسيقى الراب ضمن مسابقات جوائز الجرامي العالمية، والتي أعلنتها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم، اليوم الاثنين، والمقرر إقامة فعالياتها رسميًّا يوم 7 فبراير 2027 بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط منافسة قوية بين أبرز نجوم الغناء العالمي.

وتضم جوائز هذا العام 100 فئة موزعة على 12 مجالًا موسيقيًّا، مع استحداث 5 فئات جديدة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق التكريم ليشمل أنماطًا موسيقية ومواهب من مناطق مختلفة حول العالم.

وفي قوائم موسيقى الراب، يتنافس 7 فنانين، يأتي في مقدمتهم كانييه ويست الذي ترشح لجائزة أفضل ألبوم راب عن «BULLY - DELUXE»، والمطربة كاردي بي التي ترشحت لجائزة أفضل أداء راب عن «ErrTime»، وأفضل أداء راب لحني عن «Safe» بمشاركة Kehlani، وأفضل أغنية راب عن «ErrTime»، وأفضل ألبوم راب عن «AM I THE DRAMA?»، ودون توليفر الذي حصل على ترشيحات في فئات أفضل فنان جديد، وأفضل أداء راب، وأفضل أداء راب لحني، وأفضل أغنية راب، وأفضل ألبوم راب عن «OCTANE».

كما ترشحت المطربة دوتشي عن أغنية «girl, get up.» بمشاركة المطربة الأمريكية سولانا إيماني، وشهرتها SZA، في فئة أفضل أداء راب لحني، وكذلك لجائزة أفضل أغنية راب.

فيما ترشح المطرب بستا رايمز لجائزة أفضل أداء راب لحني عن «This Woman»، وأفضل ألبوم راب عن «DILLAGENCE II»، والمطرب تي آي الذي ينافس عن أغنية «LET 'EM KNOW» في فئتي أفضل أداء راب وأفضل أغنية راب.

وترشح المطرب الأمريكي من أصول إفريقية ناس، بالمشاركة مع المطرب دي لا سول عن «Run It Back!!» في فئة أفضل أداء راب.

يذكر أن موسيقى الراب في جوائز الجرامي تضم 4 قوائم رئيسية، وهي أفضل أداء راب، وأفضل أداء راب لحني، وأفضل أغنية راب، وأفضل ألبوم راب.