زيلينسكي: لن نغادر أراضينا ضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ليست مستعدة لمغادرة أراضيها في إطار أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع روسيا، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي نقاشات بشأن التسوية.

وأضاف في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، أن أوكرانيا اقترحت وقف إطلاق النار أولا، تمهيدا لبدء المحادثات المتعلقة بإنهاء الحرب.

وتابع الرئيس الأوكراني: "روسيا هي المعتدية ونحن الضحية"، موضحا أن بلاده تتعرض لضربات بالمسيرات الإيرانية والصواريخ الروسية.

وأشار إلى أن الصواريخ الروسية تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، ما يتسبب في انقطاعات متواصلة للكهرباء ويضاعف معاناة السكان يوميا.

وطالب زيلينسكي أوروبا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بتقديم مقترحات واضحة بشأن الحرب، مؤكدا ضرورة تحديد مواقف عملية تساعد في التعامل مع تطوراتها.

وجدد الرئيس الأوكراني تمسك بلاده بأراضيها، مؤكدا أن كييف لن تقبل مغادرتها ضمن أي اتفاق، وأن وقف إطلاق النار يجب أن يسبق الدخول في النقاشات المتعلقة بإنهاء الحرب.