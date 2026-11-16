عرضان عربيان يفتحان باب رحيل سالم الدوسري عن الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول سالم الدوسري، قائد الهلال والمنتخب السعودي، دائرة اهتمامات عدد من الأندية، في ظل تلقيه عرضين من ناديين عربيين، أحدهما ينشط في دوري روشن السعودي والآخر خارج المملكة.

وينتهي عقد الدوسري مع الهلال في صيف عام 2027، وهو ما يمنحه الحق في التفاوض مع أي نادٍ آخر بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قبل ستة أشهر من نهاية عقده.

ووفقًا لصحيفة «الوئام» السعودية، يفضل قائد الهلال الاستمرار مع الفريق، ويتمسك بإنهاء مسيرته الكروية داخل قلعة الزعيم، منتظرًا تحرك إدارة النادي لفتح ملف تجديد عقده، خاصة في ظل عدم بدء مفاوضات رسمية بين الطرفين حتى الآن.

وانضم سالم الدوسري إلى الفريق الأول للهلال عام 2011، وتخللت مسيرته تجربة احترافية قصيرة مع فياريال الإسباني على سبيل الإعارة في يناير 2018، قبل العودة مجددًا إلى صفوف الفريق السعودي.

وعلى مستوى مشاركاته خلال الموسم الحالي، تسببت الإصابات في غيابه عن عدد من المباريات، حيث شارك في ثلاث مواجهات فقط على الصعيدين المحلي والقاري، ونجح في تسجيل هدف وحيد أمام الشمال القطري.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة من 11 مباراة، متقدمًا بفارق نقطتين على القادسية والنصر، كما يحتل المركز الثاني في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 9 نقاط، خلف العين الإماراتي المتصدر بالعلامة الكاملة.