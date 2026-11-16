باكستان: ننتظر رد واشنطن على المقترح الإيراني الأخير

وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاس الصراع بينهما على الوضع في منطقة الشرق الاوسط، جددت باكستان التأكيد على مواصلة سعيها على تقريب وجهات النظر من أجل خفض التصعيد.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار في إيجاز صحفي عقب انتهاء اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي "إكو" في إسلام آباد، اليوم الاثنين، أن بلاده مستمرة في جهود الوساطة، وفق شبكة العربية.

كما أوضح أن الوسطاء ينتظرون رد واشنطن على المقترح الإيراني الأخير. وأضاف أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة القضايا ومنع التصعيد.

على صعيد آخر، أعلن إسحاق دار أنّه من المتوقع أن تجتمع اللجنة الأمنية الرفعية المستوى لـ "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في إسلام آباد في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقال: "اللجنة ستجتمع من حيث المبدأ في نهاية الشهر الحالي، ونأمل أن يحدث ذلك في إسلام آباد"، وأوضح أنّه تم الاتفاق بعد توقيع الاتفاقية الثلاثية بين السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس، على أن تستضيف الأخيرة الاجتماع التالي.

وكان الوزير الباكستاني التقى في وقت سابق اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أيضاً على هامش تلك القمة.

فيما أعلن عراقجي أن بلاده كانت ومازالت ملتزمة بالمسار الدبلوماسي من أجل تسوية النزاع مع الولايات المتحدة. إلا أنه اتهم واشنطن باختيار مسار مختلف عن الدبلوماسية والحوار، وفق تعبيره.

بينما قال كاظم غريب آبادي المساعد الحقوقي لعراقجي، مساء أمس الأحد، إن واشنطن "أرجأت في ردها على المقترح الإيراني تنفيذ بعض الشروط إلى مراحل لاحقة، ما يعني أنه لا يمكن التوصل إلى تفاهم في الوقت الحالي".

جاءت التصريحات بعدما أعاد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف التذكير بالشروط السبعة لبلاده، وأوضح في الوقت عينه أن "الطريق نحو التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لا يزال مفتوحا إذا قبلت واشنطن الشروط الإيرانية".

وكانت إيران قدمت مقترحاً منقحاً الشهر الماضي من أجل فتح مضيق هرمز الحيوي للملاحة الدولية، نص على ضرورة رفع الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، ورفع العقوبات، فضلا عن وقف الحرب على كافة الجبهات، بالإضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ودفع تعويضات عن الحرب الأميركية الإسرائيلية، فضلاً عن تقديم ضمانات أمنية، والإقرار بإدارة إيرانية عمانية مشتركة لمضيق هرمز.

وأشارت إلى أنه في حال تنفيذ أولي لتلك الشروط أو أغلبها يصار إلى فتح الممر الملاحي خلال يومين.

إلا أن الرد الأمريكي حتى الآن جاء رافضاً لتلك الشروط أو بعضها، مع استمرار الحصار البحري، وسياسة "الخنق الاقتصادي" على طهران، والتي اعتبرتها الإدارة الأميركية ناجحة وفعالة.