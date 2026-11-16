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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، استشهاد 3 فلسطينيين خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إلى 74 ألفا و702 شهيد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "إجمالي الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3 شهداء و7 إصابات".

ولم توضح الوزارة ملابسات مقتل وإصابة هؤلاء، لكن إسرائيل تواصل قصف غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر 2025.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الضحايا "1650 شهيدا و5975 إصابة وانتشال 850 شهيدا"، وفق البيان.

وأفادت الوزارة بأن الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة منذ أكتوبر 2023 بلغت "74 ألفا و702 شهيدا، و176 ألفا و105 إصابات".

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت إسرائيل 90 بالمئة من البنى التحتية في غزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بـ71.4 مليار دولار.

كما تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 2.15 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

كذلك تنظر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي للأمم المتحدة، في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا، وانضمت إليها دول عديدة، تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.