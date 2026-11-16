رويترز: قادة إيران قلقون مع تفاقم ويلات الحرب جراء نقص الغاز

تمضي إيران في الحرب مع الولايات المتحدة دون إظهار بوادر تذكر على تقديم تنازلات، لكن تحذيراتها للمواطنين من نقص الغاز هذا الشتاء أحدث مؤشر على نقاط ضعفها في هذا الصراع، في ظل الحصار على موانئها وتعرض بنيتها التحتية لضربات أمريكية مدمرة.

بحسب تقرير لوكالة رويترز، قالت الحكومة الأسبوع الماضي، إنه رغم معاناة إيران من نقص في الغاز مرات عدة في السابق، فإن الشح سيكون أكثر حدة هذا الشتاء بسبب الأضرار التي لحقت بمصانع المعالجة جراء الحرب، وسيتأثر معظم المناطق بذلك.

ويعاني الإيرانيون من آثار حرب أججت التضخم الجامح وقضت على ملايين الوظائف، ويواجهون مصاعب متزايدة يخشى كبار المسؤولين أن تؤدي إلى توسيع انقسامات لا تزال حية في الأذهان منذ قمع احتجاجات حاشدة في الشتاء الماضي.

وقال سيد أحمد سيدي، أحد الباعة الجائلين: "الواقع هو أنه إذا انقطعت إمدادات الغاز عنا، فسيتعين علينا إغلاق محالنا والعودة إلى منازلنا".

وذكر مينا لهراسبي، البالغ من العمر 65 عاما ويعمل في مصنع أرز قرب ساحل بحر قزوين بإيران: "يجب أن تنتهي هذه الحرب حتى نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية، وينتهي كل ما نواجهه من مشكلات وارتفاع الأسعار. فمن الصعب الاستمرار في الحياة في ظل هذه الظروف".

وذكر مسئول إيراني كبير وآخر أمني لرويترز، أن القيادة تشعر بقلق متزايد إزاء الوضع، إذ يزيد النقص الداخلي في الوقود المخاوف بشأن اندلاع اضطرابات عامة.

وأفاد المسئول الأمني بأن إيران لم تشهد أي احتجاجات ملحوظة على النظام الحاكم منذ أن بدأت الحرب في 28 فبراير بضربات أمريكية وإسرائيلية أدت إلى مقتل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، لكن أجهزة المخابرات المحلية كانت في حالة تأهب.

وأضاف أن الأجهزة تراقب عن كثب أي بوادر معارضة وتعتقد أن الولايات المتحدة قد تسعى إلى التحريض على مظاهرات في الشوارع.

وحذر المسئول الكبير من أن سبل المعيشة الصعبة بالأساس على الشعب الإيراني باتت أكثر صعوبة، واصفا إياها بأنها مثل النار التي تتقد تحت الرماد.

وقال المحلل الإيراني سعيد ليلاز: "هذا هو أشد حصار يُفرض علينا منذ الثورة".

ونوه أمين شعباني، البائع في إحدى شركات أجهزة التدفئة في طهران، بأن انتظار الشتاء القارس يثير القلق، وأن العملاء يتجهون على نحو متزايد إلى شراء المنتجات الكهربائية بدلا من تلك التي تعمل بالغاز، على الرغم من أن كليهما أصبح الآن باهظ الثمن بالنسبة للمستهلكين في كثير من الأحيان.

وقال: "بالنظر إلى ما حدث خلال الأشهر التسعة الماضية، مع تعرض محطات توليد الكهرباء للهجمات، فمن الطبيعي تماما أن نشعر بالقلق لمجرد أن الطقس سيصبح أكثر برودة".

ورغم أن إيران من كبار منتجي الغاز وتسيطر على جزء من أكبر حقل غاز في العالم، فإنها تعجز أحيانا عن تلبية الاستهلاك المحلي بسبب المعدات القديمة، وهي مشكلة تفاقمت بسبب العقوبات الدولية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني الأسبوع الماضي، إن العجز في الغاز هذا الشتاء سيبلغ على الأرجح 430 مليون متر مكعب، مقارنة مع 300 مليون العام الماضي.

وألقت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز، باللوم في تفاقم الشح على الأضرار التي لحقت بأربعة مصانع معالجة في المرحلة الأولى من الحرب، قائلة إنها تحاول إصلاحها.

ومع ذلك، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن الإجراءات المتخذة لحل المشكلة ليست سوى حلول قصيرة الأجل، وأشار إلى عقد عدد من الاجتماعات لمحاولة إدارة الأزمة التي تلوح في الأفق مع حلول فصل الشتاء.

وذكر مصدر إيراني كبير آخر أن طهران تجري محادثات لاستيراد الغاز من موسكو.

وقال المحلل ليلاز: "قد يصبح هذا الأمر قضية حرجة، لكن أمكن اتخاذ تدابير وسنتجاوز الأزمة". وأضاف: "قد نضطر في أسوأ الاحتمالات إلى قطع إمدادات الغاز عن الصناعات لفترة، لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد".

وعبر عدد من الإيرانيين في الداخل الذين تواصلت معهم رويترز عبر تطبيق مراسلة عن هذا الرأي الأكثر تفاؤلا.

وقال رضا (45 عاما)، المقيم في شمال غرب إيران، حيث قد تشهد فصول الشتاء تساقطا كثيفا للثلوج، إن القلق بين معارفه بشأن النقص المحتمل ضئيل، وإن أسرته اشترت ثلاث مدافئ كهربائية تحسبا لذلك.

وعانت إيران أيضا من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي خلال السنوات القليلة الماضية.

وقالت زهرة حسيني (44 عاما)، التي تعمل في شركة أغذية في تبريز: "لا أريد أن أبدأ في البكاء الآن على ما قد يحدث. لدينا بالفعل ما يكفي من المشكلات.. التضخم وارتفاع الأسعار وصعوبات أخرى، لدرجة أن نقص الوقود المحتمل يبدو أمرا ثانويا نسبيا".