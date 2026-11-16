إسرائيل تختطف شقيقين وتشن هجمات جنوبي وشرقي لبنان

اختطفت قوة إسرائيلية شقيقين لبنانيين من بلدة شبعا جنوبي البلاد، الاثنين، فيما شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مرتفعات بعلبك شرقا، وألقت مسيّرة قنبلتين على أطراف بلدة ميفدون جنوبا.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن قوة إسرائيلية تقدمت صباحا باتجاه محلة القاطع عند أطراف بلدة شبعا جنوبي البلاد، واختطفت شقيقين من عائلة حمدان.

وأضافت أن القوة داهمت منزل الشقيقين وفتشته، قبل اقتيادهما والانسحاب من المنطقة.

وفي شرقي لبنان، أفادت الوكالة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر اليوم غارة على محلة الشعرة باتجاه مرتفعات السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك.

وأوضحت أن الغارة لم تسفر عن تسجيل إصابات أو أضرار.

وفي جنوب البلاد، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلتين على دفعتين على أطراف بلدة ميفدون بقضاء النبطية، بفارق زمني لم يتجاوز 5 دقائق، وفق الوكالة.

كما أفادت الوكالة بانفجار مسيّرة إسرائيلية في أجواء منطقة الرجم ببلدة ميفدون، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن وقوع إصابات أو أضرار.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ 2 مارس الماضي، رغم التفاهم الإطاري الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في يونيو 2026.

وينص التفاهم على ترتيبات أمنية تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني فيها وتوليه المسئولية الأمنية، فيما لا تزال تلك القوات تحتل مناطق في جنوب لبنان.

في غضون ذلك، أدان "تجمع العلماء المسلمين" في لبنان توغل قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة شبعا الجنوبية واختطاف شابين، مستنكرا الغارات الجوية والتوغلات البرية والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وقال "تجمع العلماء المسلمين"، في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن ما "شهدته بلدة شبعا الجنوبية (..) يشكل تطورا أمنيا بالغ الخطورة، واعتداء سافرا على السيادة اللبنانية وكرامة المواطنين وأمنهم".

واعتبر أن "الأخطر في هذا الاعتداء أن أحد الشابين هو شقيق الأسير ماهر حمدان، الذي اختطفته قوات الاحتلال قبل أكثر من عام أثناء رعيه الماعز، ما يؤكد أن هذه الممارسات ليست حوادث معزولة، بل تأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف أبناء القرى الحدودية، وتسعى إلى ترهيبهم ودفعهم إلى التخلي عن أرضهم ومنازلهم وأرزاقهم".

واستنكر بشدة الغارات والتوغلات البرية الإسرائيلية وعمليات الخطف والاعتداء على الأراضي اللبنانية، لافتة إلى أنها تؤكد أن "العدو ماضٍ في عدوانه، غير آبه بما يسمى اتفاق وقف إطلاق النار، ولا بالقرارات الدولية".

و"تجمع العلماء المسلمين" في لبنان هو هيئة دينية إسلامية تأسست في 1 يونيو 1982، بمبادرة من مجموعة من علماء الدين السنة والشيعة، خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

ويعرف التجمع نفسه بأنه "إطار مستقل لعلماء الدين المسلمين، ويهدف إلى توحيد العمل الإسلامي في لبنان، وتعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية، ودعم المقاومة الإسلامية، والدفاع عن القضية الفلسطينية وتحرير القدس".