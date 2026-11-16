تطورات جديدة تقرب اتحاد جدة من تحديد المالك الجديد للنادي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تطورات جديدة في ملف الاستحواذ على نادي اتحاد جدة، وسط توقعات بالإعلان عن الجهة المالكة الجديدة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار الإجراءات والترتيبات الخاصة بنقل الملكية.

وذكرت صحيفة «المدينة» السعودية أنه من المنتظر تحديد المالك الجديد للاتحاد خلال شهر تقريبًا، بينما قد تستمر الإجراءات القانونية والرسمية لإتمام عملية نقل الملكية حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، على غرار ما حدث مع نادي الهلال.

وأشارت الصحيفة إلى وجود مقترح لدمج كتلتين من بين ثلاث جهات تتنافس على الاستحواذ على النادي، بهدف تشكيل تحالف استثماري قادر على توفير الدعم المالي اللازم وتحقيق طموحات جماهير العميد، مع إمكانية تنفيذ المقترح قبل الإعلان عن المالك الجديد أو بعده.

وأضاف التقرير أن عملية الاستحواذ ستتضمن الالتزامات المالية القائمة على النادي، بما يمهد لبدء مرحلة جديدة دون تحميل المالك الجديد أعباء مالية سابقة.

وفيما يتعلق بخطة تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أوضح التقرير أن موعد إتمام الاستحواذ لن يؤثر على تحركات الاتحاد في سوق الانتقالات، إذ تتولى الإدارة الرياضية تحديد احتياجات الفريق والصفقات المطلوبة بالتنسيق مع الجهاز الفني، بينما تقع مسؤولية توفير الميزانية اللازمة على إدارة النادي.