فينيسيوس جونيور: أنشيلوتي أحدث تغييرا كبيرا في مسيرتي الكروية

أشاد البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بالدور الكبير الذي لعبه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تطوير مستواه، مؤكدًا أن المدرب السابق للفريق الملكي والمدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل كان له تأثير واضح في مسيرته الكروية.

وترجع العلاقة القوية بين الطرفين إلى فترة عملهما معًا في ريال مدريد، والتي امتدت لنحو أربعة مواسم، قبل رحيل أنشيلوتي عن النادي الإسباني لتولي القيادة الفنية لمنتخب البرازيل، وتجدد التعاون بينهما على المستوى الدولي.

وقال فينيسيوس، في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو: «أحب أنشيلوتي كثيرًا، لقد أحدث تغييرًا جذريًا في مسيرتي مع ريال مدريد، وكذلك في مشواري الكروي بشكل عام».

وأضاف نجم ريال مدريد أن المدرب الإيطالي كان دائم الدعم والمساندة له، وحرص على تقديم النصائح والتوجيهات التي ساعدته على تطوير مستواه والوصول إلى أفضل أداء داخل الملعب.

وأشار فينيسيوس إلى التطور الملحوظ في معدلاته التهديفية مع منتخب البرازيل تحت قيادة أنشيلوتي، موضحًا أنه نجح في تسجيل 10 أهداف بقميص السيليساو خلال فترة المدرب الإيطالي، بعدما اكتفى بإحراز 6 أهداف فقط في جميع مشاركاته الدولية قبل توليه المسؤولية الفنية للمنتخب.