الإسكان تناقش مع نقابة المهندسين التعديلات المقترحة على قانون التصالح

شاركت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في ندوة نظمتها نقابة المهندسين؛ لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن المهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعددًا من قيادات القطاع، مثلوا الوزارة في الندوة التي ترأسها الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، بصفتها الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها.

أهداف القانون وإيجابياته

واستعرض النجار عبر عرض مرئي أهداف القانون وإيجابياته، وجهود الوزارة لإزالة الإشكاليات التي تواجه المواطنين أثناء إجراءات التصالح واختصار مدة البت في الطلبات.

رصد إشكاليات التطبيق

وتناول العرض جهود الوزارة في التعامل مع إشكاليات تطبيق القانون التي رصدتها اللجنة المشكلة تنفيذًا للمادة 19 من اللائحة التنفيذية، موضحًا الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لتوضيح أحكام القانون ولائحته التنفيذية، إلى جانب استعراض أبرز التعديلات المقترحة على مشروع القانون.

حوار مفتوح وملاحظات

وشهدت الندوة حوارًا مفتوحًا أجاب خلاله مسؤولو الوزارة عن استفسارات الحضور بشأن الإشكاليات المرتبطة بتطبيق القانون، واستمعوا إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة؛ تمهيدًا لدراستها والاستفادة منها في تطوير مشروع القانون.

ورشتا عمل في ديسمبر

وفي ختام الندوة، تقرر عقد ورشتي عمل بنقابة المهندسين خلال شهر ديسمبر المقبل؛ لمناقشة مقترحات وآراء المهندسين أعضاء النقابة بشأن التعديلات المقترحة، بما يسهم في تفعيل دور النقابة وتعزيز مشاركتها في مناقشة قانون التصالح.