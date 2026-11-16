الهجرة الدولية: نزوح 382 ألف شخص من إقليم كردفان السوداني خلال عام

المنظمة رصدت 120 حادثة تسببت في النزوح من ولايات شمال وغرب وجنوب كردفان، خلال الفترة من 25 أكتوبر 2025 إلى 25 أكتوبر 2026

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، نزوح أكثر من 382 ألف شخص من ولايات إقليم كردفان الثلاث، شمال وغرب وجنوب، غربي السودان، خلال عام، في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأفادت المنظمة، في بيان، بتسجيل نزوح 382 ألفا و252 شخصا من الإقليم، خلال الفترة من 25 أكتوبر 2025 إلى 25 أكتوبر 2026.

وأوضحت أن النازحين توزعوا على 103 مناطق في 16 ولاية من أصل 18 ولاية بالسودان.

وأشارت إلى أن فرقها الميدانية المعنية بتتبع النزوح رصدت 120 حادثة أدت إلى نزوح السكان من مناطق مختلفة في إقليم كردفان خلال الفترة المذكورة.

وبحسب المنظمة، استقبلت ولاية الخرطوم العدد الأكبر من النازحين من كردفان، بواقع 155 ألفا و818 شخصا، تلتها ولاية شمال كردفان بـ70 ألفا و205 نازحين، ثم ولاية النيل الأبيض بـ48 ألفا و254 نازحا.

وتشير الأرقام الجديدة إلى ارتفاع عدد النازحين المسجلين من الإقليم بنحو 74 ألف شخص، مقارنة بإحصائية سابقة للمنظمة الدولية للهجرة، أفادت بنزوح 308 آلاف و179 شخصا خلال الفترة من 25 أكتوبر 2025 إلى 1 سبتمبر 2026.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث مواجهات بين الجيش و"الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر 2025، تسببت في موجات نزوح واسعة وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية ودولية.