أفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم الاثنين بتفعيل الدفاعات الجوية في مدينة أصفهان الإيرانية، التي تضم منشأة لتخصيب اليورانيوم.

ولم توضح الوكالة سببا لذلك الإجراء، وفق رويترز.

تأتي هذه التطورات بعد أيام من تقارير عن تعرض مناطق في محافظة هرمزجان جنوبي إيران لاستهدافات عسكرية؛ إذ أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، في 12 نوفمبر، بتعرض مدينة سيريك لهجوم استهدف مواقع عسكرية، نقلًا عن مصادر رسمية، بحسب شبكة العربية.

فيما أفادت وكالة فارس، وقت سابق عن سماع أصوات انفجارات في المدينة، دون تحديد طبيعتها آنذاك. كما نقلت وكالة مهر بيانًا للحرس الثوري بشأن تدمير ذخائر لم تنفجر في منطقة كوهستك بسيريك، مع التحذير من احتمال سماع أصوات انفجارات خلال العملية.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز، وسط تقارير عن حوادث طالت سفنًا وناقلات نفط، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية تنهي المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.