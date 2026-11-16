أصيب 8 شبان فلسطينيين، مساء الاثنين، جراء دهسهم من قبل مستوطن إسرائيلي في بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن مستوطنا دهس 3 شبان، وفور تجمع المواطنين لإنقاذهم، عاد ودهس 5 آخرين.

وأظهرت مقاطع مصورة الشبان وهم ملقون أرضا بعد إصابتهم، في حين حضرت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى المكان قبيل نقل المصابين إلى المستشفى.

وفي أغسطس الماضي، وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية بأنهم "إرهابيون"، محذرا من أن هذه الممارسات تلحق ضررا كبيرا بصورة إسرائيل.

وفي يونيو الماضي، حذر أربعة عشر مقررا أمميا من أن التصاعد الحاد في وتيرة "إرهاب المستوطنين"، بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.

وبالتزامن مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وأسفرت الاعتداءات بالضفة عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا و746 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.



