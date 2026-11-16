أعلنت الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم، اليوم الاثنين، القائمة الرسمية لترشيحات الدورة الـ69 من جوائز «جرامي» الموسيقية (Grammy Awards)، المقرر إقامتها في 7 فبراير 2027 بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط منافسة بين أبرز نجوم الغناء العالمي.

وكان من اللافت استحداث 5 فئات جديدة للتنافس على جوائز المسابقة الموسيقية الأشهر عالميًا، يأتي في مقدمتها جائزة أفضل أغنية لاتينية، وأفضل أداء بوب آسيوي، التي تضم قائمة المرشحين لها فرق BABYMETAL وBINI وIVE وKiiiKiii، إلى جانب المغنية اليابانية LiSA والفرقة الفلبينية SB19.

وشملت الفئات المستحدثة أيضًا جائزتي أفضل ألبوم فولك تقليدي، وأفضل أداء غنائي بوب تقليدي، التي ترشحت لها سينثيا إريفو وأريانا جراندي عن أغنية «For Good»، والمغنية لاوفي عن أغنية «Madwoman»، وراي عن أغنية «I Hate The Way I Look Today».

كما استحدثت الأكاديمية جائزة أفضل أداء R&B تعاوني أو ثنائي أو جماعي، وترشح لها كريس براون وليون توماس عن أغنية «Fallin'»، وكيهلاني وليون توماس عن أغنية «Sweet Nuthins»، وجيل سكوت وJ.I.D عن أغنية «To B Honest».