النائب أحمد البنا أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب: آليات العرض والطلب كفيلة بضبط أسواق بيض المائدة

أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو مجلس النواب، أهمية تحقيق التوازن في قطاع الدواجن؛ بما يسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطن، ولا سيما أنهما يمثلان أولوية قصوى في أوقات الأزمات العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق؛ لمناقشة أزمة وملف صناعة الدواجن ومنظومة إنتاج وتصدير بيض المائدة.

واستعرض «البنا»، كواليس أزمة بيض المائدة وتطوراتها خلال العامين الماضيين، موضحًا أن الارتفاع الكبير في الأسعار آنذاك كان نتيجة عجز حقيقي في المعروض؛ ما دفع المربين والمنتجين إلى التوسع في مزارعهم وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب، بسبب ارتفاع سعر كتكوت البياض إلى مستويات تراوحت ما بين 80 و90 جنيهًا.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عدم تدخل الوزارة لتحجيم السوق أو منع استيراد «أمهات البياض»، مؤكدًا أن آليات العرض والطلب كفيلة بضبط الأسواق: «السوق ينظف نفسه بنفسه، والشركات والاتحاد هم الأقدر على قراءة احتياجات السوق، والمواطن في النهاية هو المستفيد الأول من زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار».

وعلى صعيد ملف التصدير، أشاد النائب أحمد البنا، بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الزراعة والحجر البيطري خلال الفترة الماضية لفتح أسواق خارجية أمام البيض المصري بعد سنوات من الحظر في دول الخليج (الإمارات، والسعودية، والبحرين، والكويت) ومعظم الدول الأفريقية.

وأوضح أن أوقات الحروب والأزمات تتطلب الحفاظ على المخزون المحلي من السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجات السوق الداخلي أولًا.