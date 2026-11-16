قاليباف: إنهاء حرب إسرائيل على لبنان شرط لعودة الهدوء إلى المنطقة

اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الاثنين، أن الهدوء لا يمكن أن يعود إلى المنطقة دون إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وفق بيان لمكتب الأخير، أوضح أن الجانبين بحثا التطورات الدولية والعلاقات الثنائية.

وأشار قاليباف، خلال الاتصال، إلى أن إيران تولي اهتمامًا خاصًا بالملف اللبناني في إطار متابعة مطالبها وشروطها خلال مسار المفاوضات مع واشنطن.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران في 28 فبراير 2026، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي، فيما تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وأضاف قاليباف: "من وجهة نظرنا، لا يمكن أن يعود الهدوء إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادة لبنان على كامل أراضيه".

من جهته، شدّد بري على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

ويهدف القرار 1701، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2006، إلى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل و"حزب الله"، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنشاء منطقة عازلة جنوبي لبنان.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي لبنان منذ 2 مارس الماضي، رغم التفاهم الإطاري الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في يونيو 2026.

وينص التفاهم على ترتيبات أمنية تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني فيها وتوليه المسؤولية الأمنية.

ورغم ذلك، لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل مناطق جنوبي لبنان، وسط استمرار الاعتداءات التي تطال بلدات حدودية وسكانها.