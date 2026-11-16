المؤبد لوالد فتاة قاصر بعد اتهامه بالاعتداء عليها في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الاثنين، «ر.ي.م» بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي على ابنته المجني عليها «ش.ر.ي».

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 10458 لسنة 2026 جنايات سيدي جابر، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بورود بلاغ باتهام الأب بالتعدي على ابنته داخل محل سكنهما.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وأقوال شهود الإثبات، أن المتهم دأب، على مدار عام ونصف سابق على إبلاغ المجني عليها، التي لم تبلغ 18 عامًا، على التعدي عليها تحت التهديد، مستغلًا كونه والدها والمسئول عن تربيتها، وحداثة سنها وقلة حيلتها وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها، وبسط سلطانه عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، قبل أن تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم، بعضوية المستشارين طارق محمد هريدي، وخالد محمد عبد الفتاح، وأحمد مختار عبد الحي، وسكرتارية محمود مصطفى.